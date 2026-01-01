Deploy instan Scoold.
Platform Tanya Jawab Self-hosted ala Stack Overflow untuk tim, ruang kelas, dan berbagi pengetahuan internal.
Pilih paket VPS untuk Scoold
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Scoold
Scoold adalah platform tanya jawab (Q&A) dan berbagi pengetahuan open-source yang terinspirasi dari Stack Overflow, dirancang khusus untuk tim, sekolah, dan organisasi yang membutuhkan tempat terstruktur untuk menyimpan pertanyaan, jawaban, dan pengetahuan kolektif. Frontend Spring Boot single-JAR dipasangkan dengan backend Para, yang menangani autentikasi, pencarian, dan persistensi, serta dikirimkan dalam deployment ini dengan penyimpanan H2 tersemat yang siap digunakan saat boot pertama.
Self-hosting Scoold menyimpan setiap pertanyaan, jawaban, suara, dan identitas pengguna di VPS Anda sendiri, alih-alih layanan Q&A SaaS pihak ketiga. Tidak ada biaya per-kursi, tidak ada vendor lock-in pada basis pengetahuan Anda, dan lisensi Apache 2.0 memungkinkan Anda untuk menyesuaikan aturan voting, badge, ruang, dan penyedia autentikasi agar sesuai dengan cara kerja tim Anda.
Fitur utama Scoold
Alur Kerja Stack Overflow
Voting, jawaban yang diterima, reputasi, lencana, dan tag memberikan kontributor alur tanya jawab yang sudah dikenal seperti Stack Overflow publik, tanpa kurva pembelajaran bagi anggota tim baru.
Ruang tim
Kelompokkan pertanyaan dan pengguna ke dalam Ruang terisolasi sehingga tim engineering, support, dan HR dapat berbagi satu instalasi Scoold tanpa konten mereka bercampur satu sama lain.
Paket Para backend
Server aplikasi Para diterapkan bersama Scoold dan diinisialisasi secara otomatis saat boot pertama, sehingga autentikasi, pencarian, dan penyimpanan berfungsi langsung tanpa pengaturan terpisah.
Login Sosial dan LDAP
Masuk dengan Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP, atau email dan kata sandi â€” pilih penyedia identitas yang sudah digunakan organisasi Anda tanpa menulis kode autentikasi kustom.
Markdown dan blok kode
GitHub-flavored markdown dengan blok kode berpenyorotan sintaks, tabel, daftar tugas, dan emoji menjadikan Scoold sangat cocok untuk tim teknik yang mendokumentasikan masalah dan solusi teknis.
REST API dan webhooks
Antarmuka REST OpenAPI 3.0 dan webhook bertanda tangan memungkinkan Anda membuat skrip pelaporan, mengimpor konten Tanya Jawab lama, dan menghubungkan Scoold ke chat, Zapier, atau otomatisasi Anda sendiri.
Jalankan Scoold lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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