Scoold adalah platform tanya jawab (Q&A) dan berbagi pengetahuan open-source yang terinspirasi dari Stack Overflow, dirancang khusus untuk tim, sekolah, dan organisasi yang membutuhkan tempat terstruktur untuk menyimpan pertanyaan, jawaban, dan pengetahuan kolektif. Frontend Spring Boot single-JAR dipasangkan dengan backend Para, yang menangani autentikasi, pencarian, dan persistensi, serta dikirimkan dalam deployment ini dengan penyimpanan H2 tersemat yang siap digunakan saat boot pertama.

Self-hosting Scoold menyimpan setiap pertanyaan, jawaban, suara, dan identitas pengguna di VPS Anda sendiri, alih-alih layanan Q&A SaaS pihak ketiga. Tidak ada biaya per-kursi, tidak ada vendor lock-in pada basis pengetahuan Anda, dan lisensi Apache 2.0 memungkinkan Anda untuk menyesuaikan aturan voting, badge, ruang, dan penyedia autentikasi agar sesuai dengan cara kerja tim Anda.