Steel Browser adalah sandbox browser sumber terbuka yang dibangun untuk agen AI dan alur kerja otomatisasi. Ini membungkus instance Chrome terkelola di balik API REST dan WebSocket, mengekspos Protokol DevTools Chrome lengkap sehingga agen dapat menavigasi halaman, mengisi formulir, mengambil tangkapan layar, dan mengekstrak data terstruktur tanpa harus mengelola boilerplate Puppeteer atau Selenium.

Menghosting sendiri Steel menjaga setiap sesi penjelajahan, penyimpanan cookie, dan payload yang diambil di infrastruktur Anda sendiri daripada cloud browser pihak ketiga. Anda menghindari harga per sesi, mempertahankan kontrol atas proxy dan pengaturan anti-deteksi, dan dapat menghubungkan kerangka kerja agen AI apa pun â€” LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK, atau kode kustom â€” ke backend yang sama.