Deploy instan Steel Browser.
API browser sumber terbuka yang memberikan agen AI kontrol penuh atas instans Chrome sungguhan untuk otomatisasi web dan ekstraksi data.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Steel Browser
Steel Browser adalah sandbox browser sumber terbuka yang dibangun untuk agen AI dan alur kerja otomatisasi. Ini membungkus instance Chrome terkelola di balik API REST dan WebSocket, mengekspos Protokol DevTools Chrome lengkap sehingga agen dapat menavigasi halaman, mengisi formulir, mengambil tangkapan layar, dan mengekstrak data terstruktur tanpa harus mengelola boilerplate Puppeteer atau Selenium.
Menghosting sendiri Steel menjaga setiap sesi penjelajahan, penyimpanan cookie, dan payload yang diambil di infrastruktur Anda sendiri daripada cloud browser pihak ketiga. Anda menghindari harga per sesi, mempertahankan kontrol atas proxy dan pengaturan anti-deteksi, dan dapat menghubungkan kerangka kerja agen AI apa pun â€” LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK, atau kode kustom â€” ke backend yang sama.
Fitur utama Steel Browser
Manajemen Sesi
Buat, jeda, lanjutkan, dan hancurkan sesi browser terisolasi melalui satu REST API, dengan cookie dan penyimpanan lokal yang dipertahankan di seluruh panggilan.
Full CDP Access
Hubungkan langsung ke Chrome DevTools Protocol melalui WebSocket untuk kontrol yang terperinci dengan Puppeteer, Playwright, atau klien yang kompatibel dengan CDP lainnya.
Halaman ke Markdown dan PDF
Endpoint bawaan mengonversi setiap halaman yang dirender menjadi Markdown, PDF, atau tangkapan layar yang bersih, siap untuk dimasukkan ke dalam jendela konteks LLM atau pipeline dokumen.
Debugger Sesi Live
Dasbor visual mengalirkan setiap sesi secara real time sehingga Anda dapat melihat apa yang dilihat agen, memutar ulang tindakan, dan mendiagnosis kegagalan tanpa menjalankan ulang pekerjaan.
SDK Agnostik Framework
SDK Python dan Node resmi terintegrasi dengan LangChain, CrewAI, OpenAI Agents, dan custom stack â€” beralih dari penyedia browser cloud tanpa menulis ulang logika agen.
Jalankan Steel Browser lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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