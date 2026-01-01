Vane adalah mesin penjawab bertenaga AI sumber terbuka yang berjalan sepenuhnya di infrastruktur yang Anda kendalikan. Ini menggabungkan backend metasearch berbasis SearXNG dengan pilihan Anda akan model bahasa besar â€” model Ollama lokal atau penyedia cloud seperti OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, dan Groq â€” untuk mensintesis jawaban yang akurat yang didukung oleh sumber web yang dikutip.

Self-hosting Vane menjaga setiap kueri pencarian dan unggahan dokumen di VPS Anda. Tidak ada pencatatan kueri pihak ketiga, tidak ada langganan per-kursi, dan tidak ada peringkat yang tidak transparan â€” Anda memilih sumber pencarian, model, dan tingkat privasi yang sesuai dengan cara Anda melakukan riset.