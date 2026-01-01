Deploy instan Vane.
Mesin penjawab AI yang berfokus pada privasi yang memberikan jawaban bersumber menggunakan LLM lokal atau penyedia cloud pada perangkat keras Anda sendiri.
Pilih paket VPS untuk Vane
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Vane
Vane adalah mesin penjawab bertenaga AI sumber terbuka yang berjalan sepenuhnya di infrastruktur yang Anda kendalikan. Ini menggabungkan backend metasearch berbasis SearXNG dengan pilihan Anda akan model bahasa besar â€” model Ollama lokal atau penyedia cloud seperti OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, dan Groq â€” untuk mensintesis jawaban yang akurat yang didukung oleh sumber web yang dikutip.
Self-hosting Vane menjaga setiap kueri pencarian dan unggahan dokumen di VPS Anda. Tidak ada pencatatan kueri pihak ketiga, tidak ada langganan per-kursi, dan tidak ada peringkat yang tidak transparan â€” Anda memilih sumber pencarian, model, dan tingkat privasi yang sesuai dengan cara Anda melakukan riset.
Fitur utama Vane
Jawaban AI yang Dikutip
Setiap respons merujuk kembali ke sumber-sumber utama, memungkinkan Anda memverifikasi klaim dan menggali lebih dalam tanpa harus memercayai konten yang dihasilkan secara membabi buta.
LLM Lokal dan Cloud
Jalankan model open-source secara lokal melalui Ollama, atau hubungkan OpenAI, Anthropic, Google Gemini, dan Groq dari antarmuka web yang sama.
SearXNG Dibundel
Hadir dengan instance metasearch SearXNG sehingga kueri dikumpulkan dari banyak mesin pencari tanpa mengungkapkannya ke pelacak komersial.
Mode kecepatan dan kualitas
Beralih antara mode Kecepatan, Seimbang, dan Kualitas untuk menukar waktu respons demi penelitian multi-langkah yang lebih mendalam pada pertanyaan yang lebih sulit.
Unggahan file dan jelajahi
Unggah PDF, file teks, dan gambar untuk mengajukan pertanyaan tentang dokumen Anda sendiri, atau jelajahi feed Discover untuk konten yang sedang tren.
Histori pencarian di VPS Anda
Semua kueri, file yang diunggah, dan riwayat obrolan tetap berada di server Anda dalam volume persisten, tidak pernah disinkronkan ke cloud pihak ketiga.
Jalankan Vane lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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