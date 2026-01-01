Joplin Server adalah backend sinkronisasi yang di-hosting sendiri untuk aplikasi pencatat Joplin open-source yang populer. Ini menyediakan hub yang aman dan pribadi untuk menyinkronkan catatan, daftar tugas, buku catatan, dan lampiran di seluruh klien desktop, seluler, dan terminal â€” tanpa bergantung pada layanan cloud pihak ketiga seperti Dropbox atau OneDrive.

Meng-hosting Joplin Server di VPS Anda sendiri berarti basis pengetahuan pribadi Anda sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Anda menetapkan batas penyimpanan, menentukan kebijakan pencadangan, dan memilih apakah akan mengaktifkan enkripsi end-to-end â€” tanpa biaya langganan, tanpa penambangan data, dan tanpa penguncian platform.