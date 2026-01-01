Deploy Joplin Server dalam instalasi sekali klik.
Backend sinkronisasi yang di-hosting sendiri untuk Joplin, menjaga catatan dan lampiran Anda tetap pribadi di semua perangkat.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Joplin Server
Joplin Server adalah backend sinkronisasi yang di-hosting sendiri untuk aplikasi pencatat Joplin open-source yang populer. Ini menyediakan hub yang aman dan pribadi untuk menyinkronkan catatan, daftar tugas, buku catatan, dan lampiran di seluruh klien desktop, seluler, dan terminal â€” tanpa bergantung pada layanan cloud pihak ketiga seperti Dropbox atau OneDrive.
Meng-hosting Joplin Server di VPS Anda sendiri berarti basis pengetahuan pribadi Anda sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Anda menetapkan batas penyimpanan, menentukan kebijakan pencadangan, dan memilih apakah akan mengaktifkan enkripsi end-to-end â€” tanpa biaya langganan, tanpa penambangan data, dan tanpa penguncian platform.
Fitur utama Joplin Server
Sinkronisasi Catatan Pribadi
Sinkronkan catatan, buku catatan, dan lampiran di semua perangkat Anda melalui server Anda sendiri, tanpa layanan cloud pihak ketiga yang menangani data Anda.
Enkripsi ujung-ke-ujung
Lindungi konten catatan dengan enkripsi sisi klien sehingga hanya Anda yang dapat membaca catatan Anda â€” bahkan server tidak pernah melihat teks biasa.
Bantuan Multi Pengguna
Buat akun terpisah untuk anggota keluarga atau rekan kerja, masing-masing dengan koleksi catatan mereka sendiri dan kuota penyimpanan yang dapat dikonfigurasi.
Berbagi Catatan
Bagikan catatan atau buku catatan individual dengan pengguna Joplin Server lainnya dan kelola izin akses langsung dari aplikasi klien.
Semua platform klien
Hubungkan klien Joplin di Windows, macOS, Linux, iOS, dan Android â€“ setiap perangkat melakukan sinkronisasi ke server yang sama melalui protokol sinkronisasi Joplin standar.
Jalankan Joplin Server lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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