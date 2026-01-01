Pasang LDAP Account Manager dengan instalasi satu klik.
Frontend web untuk mengelola pengguna, grup, dan objek dalam direktori OpenLDAP melalui UI browser yang ramah.
Pilih paket VPS untuk LDAP Account Manager
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan LDAP Account Manager
LDAP Account Manager (LAM) adalah antarmuka web sumber terbuka yang matang untuk mengelola akun yang disimpan dalam direktori LDAP. Daripada mengedit file LDIF atau bergulat dengan perintah ldapsearch dan ldapmodify, administrator mengelola pengguna Unix dan Samba, grup, host, entri DHCP, akun Kopano, dan ekstensi Asterisk melalui browser. LAM memahami skema LDAP paling umum secara langsung dan menyediakan editor yang peka tipe untuk masing-masing.
Template ini menggabungkan LAM dengan server direktori OpenLDAP sehingga seluruh tumpukan identitas berjalan pada satu VPS di belakang Traefik HTTPS. Self-hosting LAM menjaga kredensial direktori, keanggotaan grup, dan data identitas di dalam infrastruktur Anda sendiri tanpa bergantung pada penyedia identitas pihak ketiga atau biaya SaaS per-kursi.
Fitur utama LDAP Account Manager
Antarmuka admin berbasis browser
Kelola pengguna, grup, host, dan objek LDAP lainnya melalui antarmuka web bertab alih-alih file LDIF dan alat baris perintah.
Server OpenLDAP Terpaket
Dilengkapi dengan direktori OpenLDAP yang telah dikonfigurasi sebelumnya terhadap DN dasar yang dipilih, sehingga deployment menyediakan baik direktori maupun UI manajemennya.
Modul jenis akun
Editor bawaan untuk akun Unix, domain Samba, Kopano, Asterisk, DHCP, alias email, dan FreeRadius mencakup sebagian besar skema direktori tanpa kode kustom.
Impor CSV dan Ekspor PDF
Buat akun secara massal dari spreadsheet dan hasilkan lembar akun PDF yang dapat dicetak untuk karyawan baru langsung dari data direktori.
Kontrol akses granular
Profil server, profil akun, dan izin tingkat modul memungkinkan Anda mendelegasikan sebagian administrasi direktori tanpa memberikan hak admin LDAP penuh.
Antarmuka multibahasa
Diterjemahkan ke lebih dari selusin bahasa sehingga tim administrasi dapat bekerja dalam bahasa pilihan mereka menggunakan direktori bersama yang sama.
Jalankan LDAP Account Manager lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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