LDAP Account Manager (LAM) adalah antarmuka web sumber terbuka yang matang untuk mengelola akun yang disimpan dalam direktori LDAP. Daripada mengedit file LDIF atau bergulat dengan perintah ldapsearch dan ldapmodify, administrator mengelola pengguna Unix dan Samba, grup, host, entri DHCP, akun Kopano, dan ekstensi Asterisk melalui browser. LAM memahami skema LDAP paling umum secara langsung dan menyediakan editor yang peka tipe untuk masing-masing.

Template ini menggabungkan LAM dengan server direktori OpenLDAP sehingga seluruh tumpukan identitas berjalan pada satu VPS di belakang Traefik HTTPS. Self-hosting LAM menjaga kredensial direktori, keanggotaan grup, dan data identitas di dalam infrastruktur Anda sendiri tanpa bergantung pada penyedia identitas pihak ketiga atau biaya SaaS per-kursi.