Deploy instan Open Dronelog.
Penganalisis mandiri untuk log penerbangan drone DJI dan Litchi dengan peta 3D, grafik telemetri, dan laporan penerbangan yang dapat dicetak.
Pilih paket VPS untuk Open Dronelog
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Open Dronelog
Open Dronelog adalah penganalisis log penerbangan drone open-source yang mengimpor ekspor DJI, Litchi, dan Airdata ke dalam database DuckDB lokal dan menampilkannya melalui dasbor web interaktif. Tidak seperti layanan cloud yang mengunci riwayat penerbangan Anda di balik langganan atau batas unggah, setiap penerbangan, nomor seri baterai, dan sampel telemetri tetap berada di server Anda sendiri, dan analisis berjalan secara lokal dengan downsampling otomatis untuk kumpulan data yang sangat besar.
Self-hosting Open Dronelog di VPS Anda menjaga jalur penerbangan yang dapat diidentifikasi secara pribadi, nomor seri drone, dan riwayat baterai sepenuhnya di bawah kendali Anda. Anda dapat menyinkronkan log secara otomatis dari folder yang terpasang, membuat laporan regulasi A4 yang dapat dicetak untuk pihak berwenang, dan berbagi satu instans di seluruh tim drone tanpa biaya per pilot.
Fitur utama Open Dronelog
Impor log multi-format
Impor ekspor DJI .txt, Litchi CSV, dan Airdata dengan deteksi unit otomatis, deduplikasi cerdas, dan plugin parser pihak ketiga opsional.
Peta Penerbangan Interaktif
Grafik Telemetri
Grafik seret-untuk-perbesar yang tersinkronisasi untuk ketinggian, kecepatan, tegangan sel baterai, sikap, sinyal RC, GPS, dan jarak ke titik awal pada setiap penerbangan.
Pemantauan kesehatan baterai
Jumlah siklus per baterai, riwayat kapasitas pengisian daya penuh, dan tren menit penggunaan membantu Anda mendeteksi degradasi sebelum baterai rusak saat penerbangan.
Laporan Penerbangan Cetak
Buat laporan HTML A4 yang dapat dikonfigurasi dengan grup bidang yang dapat dipilih, data cuaca, dan pengelompokan harian yang langsung dicetak ke PDF untuk pihak berwenang.
Local-First Storage
Semua penerbangan tersimpan di database DuckDB lokal dengan ekspor CSV, JSON, GPX, dan KML, ditambah pencadangan dan pemulihan penuh â€” tidak perlu mengunggah ke cloud.
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Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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