Open Dronelog adalah penganalisis log penerbangan drone open-source yang mengimpor ekspor DJI, Litchi, dan Airdata ke dalam database DuckDB lokal dan menampilkannya melalui dasbor web interaktif. Tidak seperti layanan cloud yang mengunci riwayat penerbangan Anda di balik langganan atau batas unggah, setiap penerbangan, nomor seri baterai, dan sampel telemetri tetap berada di server Anda sendiri, dan analisis berjalan secara lokal dengan downsampling otomatis untuk kumpulan data yang sangat besar.

Self-hosting Open Dronelog di VPS Anda menjaga jalur penerbangan yang dapat diidentifikasi secara pribadi, nomor seri drone, dan riwayat baterai sepenuhnya di bawah kendali Anda. Anda dapat menyinkronkan log secara otomatis dari folder yang terpasang, membuat laporan regulasi A4 yang dapat dicetak untuk pihak berwenang, dan berbagi satu instans di seluruh tim drone tanpa biaya per pilot.