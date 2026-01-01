Diskon Traccar hingga 69%

Platform pelacakan GPS open-source yang mendukung 200+ protokol untuk pemantauan armada dan aset secara real-time.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
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Pilih paket VPS untuk Traccar

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Traccar

Traccar adalah sistem pelacakan GPS open-source yang komprehensif yang mendukung lebih dari 200 protokol komunikasi dan berfungsi dengan hampir semua perangkat GPS di pasaran. Organisasi dari berbagai ukuran menggunakan Traccar untuk memantau kendaraan, aset, dan personel secara real-time melalui antarmuka web yang intuitif yang dilengkapi peta interaktif, zona geofence, peringatan kecepatan, dan laporan perjalanan terperinci.

Self-hosting Traccar di VPS Anda sendiri menghilangkan biaya lisensi per perangkat berulang yang dibebankan oleh platform komersial dan menjaga data lokasi sensitif sepenuhnya di bawah kendali Anda. Template ini menerapkan Traccar dengan database PostgreSQL untuk penyimpanan riwayat pelacakan, rute, dan analitik yang andal dan jangka panjang.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Traccar

200+ protokol perangkat

Hubungkan hampir semua GPS tracker, OBD dongle, atau aplikasi smartphone dengan dukungan bawaan untuk lebih dari 200 protokol komunikasi.

Pelacakan peta real-time

Pantau posisi perangkat secara langsung di OpenStreetMap atau Google Maps interaktif dengan pembaruan otomatis dan visualisasi rute.

Geofencing dan peringatan

Tentukan zona geofence dan terima notifikasi instan untuk masuk, keluar, pelanggaran kecepatan, dan peristiwa pergerakan.

Laporan armada

Hasilkan laporan komprehensif untuk perjalanan, pemberhentian, jarak, konsumsi bahan bakar, dan analisis perilaku pengemudi.

Akses multi-pengguna

Buat akun pengguna dengan berbagi perangkat berbasis izin untuk tim, departemen, atau pelanggan.

Integrasi REST API

Integrasikan data pelacakan dengan sistem eksternal dan dasbor melalui REST API yang terdokumentasi dengan baik.

Jalankan Traccar lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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