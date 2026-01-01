Platform pelacakan GPS open-source yang mendukung 200+ protokol untuk pemantauan armada dan aset secara real-time.
Pilih paket VPS untuk Traccar
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Traccar
Traccar adalah sistem pelacakan GPS open-source yang komprehensif yang mendukung lebih dari 200 protokol komunikasi dan berfungsi dengan hampir semua perangkat GPS di pasaran. Organisasi dari berbagai ukuran menggunakan Traccar untuk memantau kendaraan, aset, dan personel secara real-time melalui antarmuka web yang intuitif yang dilengkapi peta interaktif, zona geofence, peringatan kecepatan, dan laporan perjalanan terperinci.
Self-hosting Traccar di VPS Anda sendiri menghilangkan biaya lisensi per perangkat berulang yang dibebankan oleh platform komersial dan menjaga data lokasi sensitif sepenuhnya di bawah kendali Anda. Template ini menerapkan Traccar dengan database PostgreSQL untuk penyimpanan riwayat pelacakan, rute, dan analitik yang andal dan jangka panjang.
Fitur utama Traccar
200+ protokol perangkat
Hubungkan hampir semua GPS tracker, OBD dongle, atau aplikasi smartphone dengan dukungan bawaan untuk lebih dari 200 protokol komunikasi.
Pelacakan peta real-time
Pantau posisi perangkat secara langsung di OpenStreetMap atau Google Maps interaktif dengan pembaruan otomatis dan visualisasi rute.
Geofencing dan peringatan
Tentukan zona geofence dan terima notifikasi instan untuk masuk, keluar, pelanggaran kecepatan, dan peristiwa pergerakan.
Laporan armada
Hasilkan laporan komprehensif untuk perjalanan, pemberhentian, jarak, konsumsi bahan bakar, dan analisis perilaku pengemudi.
Akses multi-pengguna
Buat akun pengguna dengan berbagi perangkat berbasis izin untuk tim, departemen, atau pelanggan.
Integrasi REST API
Integrasikan data pelacakan dengan sistem eksternal dan dasbor melalui REST API yang terdokumentasi dengan baik.
Jalankan Traccar lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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Deploy lebih banyak aplikasi
Anki Sync Server Enhanced
Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan dukungan multi-user, backup, dan dashboard web