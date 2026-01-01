Traccar adalah sistem pelacakan GPS open-source yang komprehensif yang mendukung lebih dari 200 protokol komunikasi dan berfungsi dengan hampir semua perangkat GPS di pasaran. Organisasi dari berbagai ukuran menggunakan Traccar untuk memantau kendaraan, aset, dan personel secara real-time melalui antarmuka web yang intuitif yang dilengkapi peta interaktif, zona geofence, peringatan kecepatan, dan laporan perjalanan terperinci.

Self-hosting Traccar di VPS Anda sendiri menghilangkan biaya lisensi per perangkat berulang yang dibebankan oleh platform komersial dan menjaga data lokasi sensitif sepenuhnya di bawah kendali Anda. Template ini menerapkan Traccar dengan database PostgreSQL untuk penyimpanan riwayat pelacakan, rute, dan analitik yang andal dan jangka panjang.