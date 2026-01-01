Deploy Overleaf instan.
Open-source editor LaTeX kolaboratif untuk penulisan ilmiah, makalah penelitian, dan dokumen teknis.
Pilih paket VPS untuk Overleaf
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Overleaf
Overleaf adalah editor LaTeX kolaboratif berbasis browser yang digunakan oleh jutaan peneliti, akademisi, dan insinyur di seluruh dunia. Ini menggantikan instalasi LaTeX lokal dengan lingkungan berbasis cloud tempat tim dapat menulis, mengompilasi, dan meninjau dokumen secara real time â€” dengan dukungan LaTeX penuh termasuk paket kustom, BibTeX, dan referensi silang.
Self-hosting Overleaf di VPS Anda sendiri menjaga penelitian sensitif, manuskrip kepemilikan, dan dokumen institusional sepenuhnya di bawah kendali Anda. Anda mendapatkan kolaborasi real-time dan pipeline kompilasi LaTeX yang kaya seperti layanan cloud, tanpa data meninggalkan infrastruktur Anda atau memerlukan langganan SaaS per-kursi.
Fitur utama Overleaf
Kolaborasi real-time
Beberapa penulis mengedit dokumen LaTeX yang sama secara bersamaan, dengan perubahan yang muncul secara instan untuk semua kolaborator.
Kompilasi LaTeX lengkap
Mengompilasi dokumen dengan pdfLaTeX, XeLaTeX, dan LuaLaTeX, termasuk dukungan untuk paket kustom, serta bibliografi BibTeX dan Biber.
Histori versi
Setiap versi dokumen yang disimpan akan dipertahankan, memungkinkan Anda membandingkan perubahan dan mengembalikan keadaan sebelumnya dari proyek Anda.
Perpustakaan Template Lengkap
Memulai dokumen baru dari pustaka bawaan templat akademik, jurnal, tesis, dan presentasi tanpa pengaturan manual.
Lacak Perubahan
Tinjau dan terima atau tolak perubahan individual dari kolaborator, sesuai dengan alur kerja peninjauan yang digunakan dalam penerbitan akademik.
Integrasi Git
Mendorong dan menarik proyek dari repositori Git, memungkinkan alur kerja pengeditan lokal di samping editor berbasis browser.
Jalankan Overleaf lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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