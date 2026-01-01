Overleaf adalah editor LaTeX kolaboratif berbasis browser yang digunakan oleh jutaan peneliti, akademisi, dan insinyur di seluruh dunia. Ini menggantikan instalasi LaTeX lokal dengan lingkungan berbasis cloud tempat tim dapat menulis, mengompilasi, dan meninjau dokumen secara real time â€” dengan dukungan LaTeX penuh termasuk paket kustom, BibTeX, dan referensi silang.

Self-hosting Overleaf di VPS Anda sendiri menjaga penelitian sensitif, manuskrip kepemilikan, dan dokumen institusional sepenuhnya di bawah kendali Anda. Anda mendapatkan kolaborasi real-time dan pipeline kompilasi LaTeX yang kaya seperti layanan cloud, tanpa data meninggalkan infrastruktur Anda atau memerlukan langganan SaaS per-kursi.