Hollama adalah klien chat yang berfokus pada large language model yang terhubung langsung dari browser Anda ke satu atau lebih server Ollama, endpoint yang kompatibel dengan OpenAI, atau keduanya secara bersamaan. Tidak ada database terpusat, sistem akun, maupun telemetri â€” sesi, prompt, pengaturan, dan API key semuanya tersimpan di penyimpanan lokal browser dan tidak pernah menyentuh server yang menghosting UI.

Menghosting Hollama sendiri di VPS memberikan tim kecil URL tunggal yang selalu aktif untuk berkomunikasi dengan model Ollama pribadi atau API key OpenAI bersama, dengan antarmuka bergaya editor yang bersih yang dirancang untuk prompt panjang, model penalaran, dan percakapan yang banyak melibatkan kode.