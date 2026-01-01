Deploy instan Hollama.
Antarmuka web minimal untuk berinteraksi dengan model Ollama dan OpenAI yang menyimpan setiap percakapan di browser Anda.
Pilih paket VPS untuk Hollama
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Hollama
Hollama adalah klien chat yang berfokus pada large language model yang terhubung langsung dari browser Anda ke satu atau lebih server Ollama, endpoint yang kompatibel dengan OpenAI, atau keduanya secara bersamaan. Tidak ada database terpusat, sistem akun, maupun telemetri â€” sesi, prompt, pengaturan, dan API key semuanya tersimpan di penyimpanan lokal browser dan tidak pernah menyentuh server yang menghosting UI.
Menghosting Hollama sendiri di VPS memberikan tim kecil URL tunggal yang selalu aktif untuk berkomunikasi dengan model Ollama pribadi atau API key OpenAI bersama, dengan antarmuka bergaya editor yang bersih yang dirancang untuk prompt panjang, model penalaran, dan percakapan yang banyak melibatkan kode.
Fitur utama Hollama
Ollama dan OpenAI
Terhubung ke server Ollama lokal, OpenAI, atau endpoint yang kompatibel dengan OpenAI mana pun, dan beralih di antaranya dalam satu sesi.
Dukungan multi-server
Daftarkan beberapa server Ollama dan OpenAI sekaligus dan arahkan setiap sesi ke backend yang berbeda tanpa mengonfigurasi ulang aplikasi.
Penyimpanan lokal browser
Setiap sesi, prompt, pengaturan, dan kunci API disimpan di penyimpanan lokal browser, sehingga chat tidak pernah tersimpan di VPS atau server pihak ketiga.
Prompt kelas editor
Bidang prompt besar dengan fitur editor kode, rendering markdown, penyorotan sintaks, dan notasi matematika KaTeX yang dibangun untuk pekerjaan teknis.
Penalaran dan visi
Dukungan kelas satu untuk reasoning models dan vision models dengan input gambar, ideal untuk rilis Ollama dan OpenAI yang lebih baru.
Impor dan Ekspor
Cadangkan atau pindahkan sesi antar perangkat dengan alat impor dan ekspor bawaan agar penyimpanan browser tidak menjadi kendala.
Jalankan Hollama lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.