Yuvomi adalah pengelola keluarga open-source yang menyatukan tugas, kalender bersama, daftar belanja, rencana makan, resep, anggaran, dan catatan rumah tangga ke dalam satu aplikasi web progresif yang mengutamakan seluler. Setiap modul bersifat independen, sehingga Anda dapat menggunakan hanya bagian yang sesuai dengan rumah tangga Anda dan mengabaikan sisanya.

Meng-host sendiri Yuvomi di VPS Anda menjaga data rumah tangga yang sensitif â€” jadwal, tanda terima, daftar kontak, pengingat medis â€” dari layanan cloud pihak ketiga. Database SQLite mendukung enkripsi AES-256 opsional saat tidak digunakan, dan penjadwal bawaan menangani pencadangan otomatis sehingga informasi keluarga Anda tetap pribadi tanpa mengorbankan kenyamanan.