Deploy instan Yuvomi.
Perencana keluarga pribadi yang di-hosting sendiri untuk tugas, kalender, makanan, belanja, dan anggaran rumah tangga dalam satu aplikasi yang mengutamakan seluler.
Pilih paket VPS untuk Yuvomi
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Yuvomi
Yuvomi adalah pengelola keluarga open-source yang menyatukan tugas, kalender bersama, daftar belanja, rencana makan, resep, anggaran, dan catatan rumah tangga ke dalam satu aplikasi web progresif yang mengutamakan seluler. Setiap modul bersifat independen, sehingga Anda dapat menggunakan hanya bagian yang sesuai dengan rumah tangga Anda dan mengabaikan sisanya.
Meng-host sendiri Yuvomi di VPS Anda menjaga data rumah tangga yang sensitif â€” jadwal, tanda terima, daftar kontak, pengingat medis â€” dari layanan cloud pihak ketiga. Database SQLite mendukung enkripsi AES-256 opsional saat tidak digunakan, dan penjadwal bawaan menangani pencadangan otomatis sehingga informasi keluarga Anda tetap pribadi tanpa mengorbankan kenyamanan.
Fitur utama Yuvomi
Perencana keluarga berbagi
Koordinasikan tugas, kalender, jadwal makan, dan daftar belanja di antara semua anggota rumah tangga dengan penugasan multi-pengguna dan notifikasi.
Mobile-first PWA
Terinstal sebagai aplikasi web progresif yang terasa seperti aplikasi asli di ponsel dan tablet, dengan tampilan yang dapat diakses secara offline untuk pengelolaan rumah tangga saat bepergian.
Integrasi kalender
Sinkronkan dengan Google Calendar, iCloud melalui CalDAV, perangkat Apple, dan langganan ICS untuk menyimpan setiap jadwal yang ada di satu tempat.
Penyimpanan SQLite terenkripsi
Enkripsi SQLCipher AES-256 opsional melindungi data rumah tangga saat tidak digunakan, dan pencadangan terjadwal dapat dicerminkan ke tujuan WebDAV mana pun.
Modular kit peralatan rumah tangga
Aktifkan hanya modul yang Anda butuhkan â€” anggaran, perencanaan makan, resep, ulang tahun, kontak, dokumen, atau pengelolaan rumah tangga â€” dan abaikan sisanya.
Pribadi dan bebas pelacak
Tanpa pelacak pihak ketiga, tanpa telemetri, dan lisensi MIT memastikan data keluarga Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda sendiri di VPS Anda.
Jalankan Yuvomi lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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