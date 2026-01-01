Deploy instan Dragonfly.
Penyimpanan data dalam memori berkinerja tinggi yang kompatibel dengan Redis, dirancang untuk perangkat keras modern untuk memberikan throughput hingga 25 kali lebih banyak daripada Redis.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
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Dragonfly adalah penyimpanan data in-memory modern yang sepenuhnya kompatibel dengan API Redis dan Memcached, artinya aplikasi yang sudah ada dan menggunakan Redis dapat beralih ke Dragonfly hanya dengan mengubah connection string. Dibangun dari awal untuk CPU multi-core menggunakan arsitektur thread-per-core shared-nothing, Dragonfly menghadirkan throughput hingga 25x lebih tinggi daripada Redis pada hardware yang sama sambil menggunakan memori yang jauh lebih sedikit untuk dataset yang sama.
Self-hosting Dragonfly memberikan aplikasi Anda cache berperforma tinggi dan penyimpanan struktur data tanpa biaya per operasi atau batasan koneksi. Konsol admin HTTP bawaan menyediakan metrik server dan diagnostik yang dapat diakses dari browser mana pun, bersamaan dengan kompatibilitas penuh dengan Redis CLI dan setiap library klien Redis.
Fitur utama Dragonfly
Redis API Kompatibel
Dapat langsung menggantikan Redis â€“ aplikasi apa pun yang menggunakan library klien Redis berfungsi dengan Dragonfly hanya dengan mengubah string koneksi.
25Ã— Redis Throughput
Arsitektur tanpa berbagi multi-thread memaksimalkan semua core CPU, memberikan hingga 25 kali lebih banyak operasi per detik dibandingkan Redis single-threaded pada hardware yang sama.
Penggunaan memori lebih rendah
Implementasi struktur data baru mengurangi konsumsi memori hingga 30% dibandingkan dengan Redis untuk dataset yang sama, memungkinkan Anda menyimpan lebih banyak data di VPS yang lebih kecil.
Konsol Admin bawaan
Antarmuka admin HTTP di port yang sama menyediakan statistik server, penggunaan memori, dan diagnostik yang dapat diakses langsung dari browser.
Memcached Kompatibel
Menerima perintah protokol teks Memcached selain perintah Redis, menjadikannya pengganti langsung untuk kedua sistem caching secara bersamaan.
Jalankan Dragonfly lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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