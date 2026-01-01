Dragonfly adalah penyimpanan data in-memory modern yang sepenuhnya kompatibel dengan API Redis dan Memcached, artinya aplikasi yang sudah ada dan menggunakan Redis dapat beralih ke Dragonfly hanya dengan mengubah connection string. Dibangun dari awal untuk CPU multi-core menggunakan arsitektur thread-per-core shared-nothing, Dragonfly menghadirkan throughput hingga 25x lebih tinggi daripada Redis pada hardware yang sama sambil menggunakan memori yang jauh lebih sedikit untuk dataset yang sama.

Self-hosting Dragonfly memberikan aplikasi Anda cache berperforma tinggi dan penyimpanan struktur data tanpa biaya per operasi atau batasan koneksi. Konsol admin HTTP bawaan menyediakan metrik server dan diagnostik yang dapat diakses dari browser mana pun, bersamaan dengan kompatibilitas penuh dengan Redis CLI dan setiap library klien Redis.