Diskon Percona PMM hingga 69%

Deploy Percona PMM dengan instalasi instan.

Platform open-source pemantauan dan manajemen database yang mendukung MySQL, PostgreSQL, MongoDB, dan lainnya.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Percona PMM dengan instalasi instan.

Pilih paket VPS untuk Percona PMM

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Percona PMM

Percona Monitoring and Management (PMM) adalah platform gratis, open-source yang dirancang khusus untuk observabilitas database. Ini mengumpulkan metrik, analitik kueri, dan data performa dari MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB, dan ProxySQL, lalu menampilkan semuanya di dashboard Grafana yang sudah dibuat sebelumnya dengan drill-down per-kueri yang mendalam. PMM menyertakan mesin Query Analytics (QAN) bawaan yang menunjukkan kueri lambat, menjelaskan rencana eksekusi, dan melacak jejak kueri dari waktu ke waktu — memberikan visibilitas yang dibutuhkan DBA untuk menyetel performa tanpa alat pihak ketiga.

Self-hosting PMM di VPS Anda menjaga kredensial database sensitif dan data kueri sepenuhnya dalam infrastruktur Anda sendiri. Tidak ada biaya per-host, tidak ada biaya cloud-egress, dan tidak ada vendor lock-in — hanya kontrol penuh atas periode retensi, ambang batas peringatan, dan kustomisasi dashboard.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Percona PMM

Dukungan multi-database

Memantau MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB, dan ProxySQL dari satu antarmuka tanpa menerapkan tumpukan pemantauan terpisah per jenis database.

Analitik Kueri

Identifikasi dan analisis kueri terlama dan paling intensif sumber daya dengan rincian rencana eksekusi dan pelacakan sidik jari historis.

Dashboard siap pakai

Puluhan dashboard Grafana tersedia secara bawaan, meliputi internal InnoDB, lag replikasi, oplog MongoDB, dan aktivitas vacuum PostgreSQL.

Peringatan terintegrasi

Tentukan peringatan berbasis ambang batas untuk penundaan replikasi, pemanfaatan disk, kueri lambat, dan saturasi koneksi dengan Percona Alerting bawaan.

Penasihat ancaman keamanan

Pemeriksaan keamanan database otomatis menandai risiko konfigurasi seperti autentikasi yang hilang, kata sandi lemah, dan antarmuka admin yang terekspos.

Pengendalian retensi data

Konfigurasi periode retensi metrik dan resolusi secara independen untuk menyeimbangkan penggunaan penyimpanan dengan granularitas yang Anda butuhkan untuk perencanaan kapasitas.

Jalankan Percona PMM lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

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Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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