Percona Monitoring and Management (PMM) adalah platform gratis, open-source yang dirancang khusus untuk observabilitas database. Ini mengumpulkan metrik, analitik kueri, dan data performa dari MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB, dan ProxySQL, lalu menampilkan semuanya di dashboard Grafana yang sudah dibuat sebelumnya dengan drill-down per-kueri yang mendalam. PMM menyertakan mesin Query Analytics (QAN) bawaan yang menunjukkan kueri lambat, menjelaskan rencana eksekusi, dan melacak jejak kueri dari waktu ke waktu — memberikan visibilitas yang dibutuhkan DBA untuk menyetel performa tanpa alat pihak ketiga.

Self-hosting PMM di VPS Anda menjaga kredensial database sensitif dan data kueri sepenuhnya dalam infrastruktur Anda sendiri. Tidak ada biaya per-host, tidak ada biaya cloud-egress, dan tidak ada vendor lock-in — hanya kontrol penuh atas periode retensi, ambang batas peringatan, dan kustomisasi dashboard.