Deploy Percona PMM dengan instalasi instan.
Platform open-source pemantauan dan manajemen database yang mendukung MySQL, PostgreSQL, MongoDB, dan lainnya.
Pilih paket VPS untuk Percona PMM
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Percona PMM
Percona Monitoring and Management (PMM) adalah platform gratis, open-source yang dirancang khusus untuk observabilitas database. Ini mengumpulkan metrik, analitik kueri, dan data performa dari MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB, dan ProxySQL, lalu menampilkan semuanya di dashboard Grafana yang sudah dibuat sebelumnya dengan drill-down per-kueri yang mendalam. PMM menyertakan mesin Query Analytics (QAN) bawaan yang menunjukkan kueri lambat, menjelaskan rencana eksekusi, dan melacak jejak kueri dari waktu ke waktu — memberikan visibilitas yang dibutuhkan DBA untuk menyetel performa tanpa alat pihak ketiga.
Self-hosting PMM di VPS Anda menjaga kredensial database sensitif dan data kueri sepenuhnya dalam infrastruktur Anda sendiri. Tidak ada biaya per-host, tidak ada biaya cloud-egress, dan tidak ada vendor lock-in — hanya kontrol penuh atas periode retensi, ambang batas peringatan, dan kustomisasi dashboard.
Fitur utama Percona PMM
Dukungan multi-database
Memantau MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB, dan ProxySQL dari satu antarmuka tanpa menerapkan tumpukan pemantauan terpisah per jenis database.
Analitik Kueri
Identifikasi dan analisis kueri terlama dan paling intensif sumber daya dengan rincian rencana eksekusi dan pelacakan sidik jari historis.
Dashboard siap pakai
Puluhan dashboard Grafana tersedia secara bawaan, meliputi internal InnoDB, lag replikasi, oplog MongoDB, dan aktivitas vacuum PostgreSQL.
Peringatan terintegrasi
Tentukan peringatan berbasis ambang batas untuk penundaan replikasi, pemanfaatan disk, kueri lambat, dan saturasi koneksi dengan Percona Alerting bawaan.
Penasihat ancaman keamanan
Pemeriksaan keamanan database otomatis menandai risiko konfigurasi seperti autentikasi yang hilang, kata sandi lemah, dan antarmuka admin yang terekspos.
Pengendalian retensi data
Konfigurasi periode retensi metrik dan resolusi secara independen untuk menyeimbangkan penggunaan penyimpanan dengan granularitas yang Anda butuhkan untuk perencanaan kapasitas.
Jalankan Percona PMM lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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