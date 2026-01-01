Deploy Skyvern in one click installation.
AI-powered browser automation using LLMs and computer vision instead of fragile CSS selectors.
Pilih paket VPS untuk Skyvern
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Skyvern
Skyvern is an open-source AI browser automation platform that uses Large Language Models and computer vision to interact with websites the way humans do â€” reading and understanding page content rather than relying on brittle CSS selectors or XPath. This makes it resilient to layout changes and dynamic content that break traditional automation scripts.
Self-hosting Skyvern on your VPS keeps your automation workflows, scraped data, and API credentials entirely within your infrastructure. With Python and TypeScript SDKs, a RESTful API, and state-of-the-art benchmark performance, Skyvern is the foundation for reliable, intelligent web automation at scale.
Fitur utama Skyvern
LLM-Powered Automation
Uses Large Language Models to understand page content naturally, eliminating the need to write or maintain site-specific selectors.
Computer Vision Integration
Reads and interprets visual page elements the way humans do, handling CAPTCHAs, dynamic content, and non-standard UI patterns.
Layout Change Resilience
Automation tasks continue working when websites update their design or restructure their HTML, without requiring script rewrites.
Multi-Step Workflow Support
Chain form filling, authentication, navigation, and data extraction into reliable multi-step workflows with built-in error handling.
SDK and API Access
Python and TypeScript SDKs plus a RESTful API let you integrate Skyvern automation into existing applications and pipelines.
Jalankan Skyvern lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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