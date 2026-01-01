Deploy instan SFTPGo.
Server transfer file berfitur lengkap dan berbasis peristiwa, yang mendukung SFTP, FTP, WebDAV, dan HTTP, serta dilengkapi antarmuka administrasi web terintegrasi.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan SFTPGo
SFTPGo adalah server transfer file open-source berfitur lengkap yang dibangun dengan arsitektur berbasis peristiwa. Ini mendukung berbagai protokol dari satu deployment â€” SFTP, FTPS, WebDAV, dan HTTP/HTTPS â€” bersama dengan berbagai backend penyimpanan termasuk sistem file lokal, Amazon S3, Google Cloud Storage, dan Azure Blob Storage. Antarmuka WebAdmin bawaan memberikan kontrol penuh kepada administrator atas pengguna, grup, kuota, dan kebijakan akses, sementara antarmuka WebClient memungkinkan pengguna akhir mengelola file mereka sendiri langsung di browser tanpa perangkat lunak tambahan apa pun.
Self-hosting SFTPGo di VPS Anda sendiri menjaga infrastruktur transfer file tetap di bawah kendali Anda. Anda menetapkan kebijakan retensi, aturan akses, dan backend penyimpanan â€” tanpa biaya per pengguna, tanpa batas penggunaan, dan tanpa data yang meninggalkan infrastruktur Anda.
Fitur utama SFTPGo
Dukungan Multi-protokol
SFTP, FTPS, WebDAV, dan HTTP/HTTPS semuanya dilayani dari satu server, sehingga klien yang terhubung dengan protokol standar apa pun didukung tanpa deployment tambahan.
Administrasi web
Antarmuka WebAdmin berbasis browser lengkap untuk mengelola pengguna, grup, folder, kuota, dan aturan acara tanpa akses baris perintah.
Beberapa backend penyimpanan
Hubungkan ke penyimpanan lokal, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage, atau server SFTP jarak jauh dan menyajikannya sebagai pohon direktori terpadu kepada pengguna.
Automasi berbasis Event
Tentukan aturan yang memicu webhook, notifikasi email, atau skrip kustom pada peristiwa file seperti unggahan, unduhan, atau penghapusan.
Kuota per pengguna
Terapkan batas penyimpanan dan bandwidth independen per pengguna atau per folder untuk mencegah satu akun pun mengonsumsi sumber daya yang berlebihan.
Autentikasi Dua Faktor
2FA berbasis TOTP untuk akun admin dan pengguna akhir menambahkan lapisan perlindungan yang penting terhadap akses tidak sah.
Jalankan SFTPGo lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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