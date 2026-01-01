SFTPGo adalah server transfer file open-source berfitur lengkap yang dibangun dengan arsitektur berbasis peristiwa. Ini mendukung berbagai protokol dari satu deployment â€” SFTP, FTPS, WebDAV, dan HTTP/HTTPS â€” bersama dengan berbagai backend penyimpanan termasuk sistem file lokal, Amazon S3, Google Cloud Storage, dan Azure Blob Storage. Antarmuka WebAdmin bawaan memberikan kontrol penuh kepada administrator atas pengguna, grup, kuota, dan kebijakan akses, sementara antarmuka WebClient memungkinkan pengguna akhir mengelola file mereka sendiri langsung di browser tanpa perangkat lunak tambahan apa pun.

Self-hosting SFTPGo di VPS Anda sendiri menjaga infrastruktur transfer file tetap di bawah kendali Anda. Anda menetapkan kebijakan retensi, aturan akses, dan backend penyimpanan â€” tanpa biaya per pengguna, tanpa batas penggunaan, dan tanpa data yang meninggalkan infrastruktur Anda.