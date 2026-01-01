useSend adalah alternatif open-source untuk Resend, SendGrid, dan Postmark yang memungkinkan Anda memiliki seluruh stack pengiriman email Anda. Dibangun di atas Next.js dengan AWS SES sebagai backend pengiriman, ini menyediakan REST API dan gateway SMTP yang bersih untuk email transaksional dan pemasaran â€” tanpa biaya per email atau vendor lock-in.

Self-hosting useSend di VPS Anda menempatkan domain pengiriman, daftar pelanggan, dan analitik email Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda. Anda mendapatkan dashboard terpadu untuk memantau keterkiriman, mengelola domain, menangani bounce dan webhook, serta menjadwalkan kampanye â€” semuanya dari infrastruktur yang Anda miliki.