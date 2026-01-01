Deploy instan useSend.
Infrastruktur pengiriman email open-source â€“ host sendiri platform email transaksional dan pemasaran Anda.
Pilih paket VPS untuk useSend
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan useSend
useSend adalah alternatif open-source untuk Resend, SendGrid, dan Postmark yang memungkinkan Anda memiliki seluruh stack pengiriman email Anda. Dibangun di atas Next.js dengan AWS SES sebagai backend pengiriman, ini menyediakan REST API dan gateway SMTP yang bersih untuk email transaksional dan pemasaran â€” tanpa biaya per email atau vendor lock-in.
Self-hosting useSend di VPS Anda menempatkan domain pengiriman, daftar pelanggan, dan analitik email Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda. Anda mendapatkan dashboard terpadu untuk memantau keterkiriman, mengelola domain, menangani bounce dan webhook, serta menjadwalkan kampanye â€” semuanya dari infrastruktur yang Anda miliki.
Fitur utama useSend
REST API & SMTP
Kirim email melalui REST API yang ramah pengembang atau SMTP standar â€“ kompatibel langsung dengan aplikasi dan pustaka email yang ada.
Pengiriman Statistik
Pantau email terkirim, dibuka, diklik, dan terpental secara real time dengan dashboard analytics bawaan.
Domain manajemen
Tambahkan dan verifikasi domain pengirim kustom dengan panduan catatan DNS, menjaga reputasi email tetap terikat pada infrastruktur Anda sendiri.
Pengiriman terjadwal
Antrekan email untuk pengiriman di masa mendatang menggunakan Schedule API, memungkinkan kampanye drip dan alur transaksional yang peka zona waktu.
Peristiwa Webhook
Menerima peristiwa pengiriman real-time â€” pentalan, keluhan, pembukaan, dan klik â€” melalui webhook yang dapat dikonfigurasi untuk pemrosesan selanjutnya.
Jalankan useSend lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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