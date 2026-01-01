Deploy instan ClickHouse.
Database OLAP kolumnar sumber terbuka yang dirancang untuk analitik waktu nyata pada miliaran baris dengan latensi kueri milidetik.
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Buat project yang Anda mau dengan ClickHouse
ClickHouse adalah sistem manajemen basis data kolumnar sumber terbuka yang dibangun khusus untuk pemrosesan analitik online — menjalankan kueri agregasi di atas miliaran baris dalam milidetik tanpa kubus yang telah dihitung sebelumnya atau tampilan yang dimaterialisasi. Awalnya dikembangkan di Yandex dan kini dikelola oleh ClickHouse Inc., ini mendukung platform analitik, backend observabilitas, dan pipeline event produk di perusahaan mulai dari startup hingga Cloudflare, Uber, dan eBay.
Meng-host sendiri ClickHouse di VPS Anda memberikan backend aplikasi, dashboard analitik, dan alat observabilitas lapisan kueri berkinerja tinggi untuk data log, metrik, event pengguna, dan beban kerja deret waktu. UI Play bawaan menyediakan antarmuka kueri berbasis browser sehingga analis dapat menulis SQL tanpa menginstal klien desktop.
Fitur utama ClickHouse
Penyimpanan kolumnar
Kompresi per kolom dan tata letak disk menghasilkan rasio kompresi 10 hingga 100 kali dan kueri agregasi yang secara dramatis lebih cepat daripada database berorientasi baris.
Keluarga engine MergeTree
Mesin tabel khusus untuk deret waktu, data tereplikasi, agregat penjumlahan, dan beban kerja grafik mengoptimalkan penyimpanan dan kueri sesuai kasus penggunaan.
Play UI bawaan
Jalankan kueri SQL ad-hoc langsung dari browser di /play dengan penyorotan sintaks, riwayat kueri, dan visualisasi hasil.
Materialized views
Tabel pra-agregasi yang dikelola secara inkremental memungkinkan Anda melayani kueri dasbor terhadap miliaran baris dengan latensi di bawah satu detik.
Terdistribusi dan direplikasi
Dukungan bawaan untuk sharding di seluruh node dan mereplikasi tabel untuk ketersediaan tinggi tanpa layanan koordinasi eksternal.
Jalankan ClickHouse lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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