ClickHouse adalah sistem manajemen basis data kolumnar sumber terbuka yang dibangun khusus untuk pemrosesan analitik online — menjalankan kueri agregasi di atas miliaran baris dalam milidetik tanpa kubus yang telah dihitung sebelumnya atau tampilan yang dimaterialisasi. Awalnya dikembangkan di Yandex dan kini dikelola oleh ClickHouse Inc., ini mendukung platform analitik, backend observabilitas, dan pipeline event produk di perusahaan mulai dari startup hingga Cloudflare, Uber, dan eBay.

Meng-host sendiri ClickHouse di VPS Anda memberikan backend aplikasi, dashboard analitik, dan alat observabilitas lapisan kueri berkinerja tinggi untuk data log, metrik, event pengguna, dan beban kerja deret waktu. UI Play bawaan menyediakan antarmuka kueri berbasis browser sehingga analis dapat menulis SQL tanpa menginstal klien desktop.