Raneto adalah basis pengetahuan sumber terbuka yang ringan, dibangun di atas Node.js, yang mengubah folder berisi file Markdown menjadi situs dokumentasi yang rapi dan dapat dicari. Tidak ada database yang perlu dikelola â€” konten berupa file .md biasa di direktori yang Anda kontrol, yang membuat pembuatan versi, pencadangan, dan penulisan dengan editor favorit Anda menjadi mudah. Editor web yang disertakan menangani pengeditan dalam browser untuk pengguna non-teknis, sementara developer dapat menulis langsung di alat Markdown pilihan mereka dan membiarkan git menangani riwayat.

Self-hosting Raneto di VPS memberi Anda basis pengetahuan pribadi yang sepenuhnya Anda miliki, tanpa vendor lock-in, tanpa biaya per-kursi, dan konten yang berupa file portabel alih-alih database proprietary.