Deploy Raneto instan.
Wiki basis pengetahuan yang didukung Markdown untuk Node.js â€“ konten berbasis file dengan pembaca dan editor browser yang bersih.
Pilih paket VPS untuk Raneto
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Raneto
Raneto adalah basis pengetahuan sumber terbuka yang ringan, dibangun di atas Node.js, yang mengubah folder berisi file Markdown menjadi situs dokumentasi yang rapi dan dapat dicari. Tidak ada database yang perlu dikelola â€” konten berupa file
.md biasa di direktori yang Anda kontrol, yang membuat pembuatan versi, pencadangan, dan penulisan dengan editor favorit Anda menjadi mudah. Editor web yang disertakan menangani pengeditan dalam browser untuk pengguna non-teknis, sementara developer dapat menulis langsung di alat Markdown pilihan mereka dan membiarkan git menangani riwayat.
Self-hosting Raneto di VPS memberi Anda basis pengetahuan pribadi yang sepenuhnya Anda miliki, tanpa vendor lock-in, tanpa biaya per-kursi, dan konten yang berupa file portabel alih-alih database proprietary.
Fitur utama Raneto
Konten berbasis file
Artikel adalah file Markdown biasa di direktori konten â€“ versi dengan git, cadangkan dengan rsync, edit dengan alat apa pun yang Anda suka.
Editor berbasis browser
Editor bawaan memungkinkan pengguna non-teknis memperbarui halaman langsung dari browser tanpa menyentuh filesystem atau menjalankan git.
Pencarian teks lengkap
Pencarian cepat dalam memori di setiap halaman memungkinkan pembaca menemukan konten dengan segera tanpa meninggalkan situs dokumentasi.
Hierarki Kategori
Struktur folder menjadi pohon navigasi, dengan urutan sortir kustom melalui metadata per folder sehingga IA Anda mencerminkan konten Anda.
Layout yang dapat diberi tema
Tukar atau perluas tema default agar sesuai dengan merek Anda â€” tema Raneto adalah bundel HTML, CSS, dan JS sederhana.
Jalankan Raneto lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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