Deploy Indico dengan instalasi sekali klik.
Sistem manajemen konferensi dan acara open-source yang dibangun di CERN untuk komunitas akademik dan ilmiah.
Pilih paket VPS untuk Indico
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Indico
Indico adalah platform manajemen acara yang kaya fitur yang dibuat di CERN â€” tempat kelahiran Web â€” untuk mengoordinasikan segalanya mulai dari seminar kecil hingga konferensi ilmiah global dengan ribuan peserta. Platform ini menangani pengajuan abstrak dan tinjauan sejawat, agenda multi-sesi, prosiding makalah, pemesanan ruangan, pendaftaran, pembayaran, dan pencetakan lencana dalam satu sistem terintegrasi.
Meng-host sendiri Indico di VPS Anda menjaga data peserta sensitif, abstrak, dan kiriman akademik tetap berada di infrastruktur yang Anda kendalikan, menghindari biaya SaaS per acara untuk konferensi besar, dan memungkinkan Anda menyesuaikan tema, plugin, serta autentikasi agar sesuai dengan persyaratan institusional.
Fitur utama Indico
Manajemen Konferensi
Rencanakan konferensi multi-hari, multi-jalur dengan jadwal terstruktur, ketua sesi, dan manajemen pembicara yang dirancang untuk acara akademik.
Abstrak dan tinjauan sejawat
Kumpulkan abstrak, tetapkan peninjau, jalankan alur kerja peninjauan buta atau buta ganda, dan publikasikan prosiding tanpa alat pihak ketiga.
Pemesanan kamar
Mengelola ruang rapat bersama di seluruh organisasi dengan tampilan kalender, pemesanan berulang, dan alur kerja persetujuan.
Pendaftaran dan pembayaran
Buat formulir pendaftaran kustom dengan kode diskon, batas kapasitas, dan integrasi pembayaran untuk pemesanan tiket dan akomodasi.
Plugin dan SSO
Perluas Indico dengan plugin Zoom, OAuth, SAML, LDAP, dan Shibboleth untuk berintegrasi dengan penyedia identitas institusional yang sudah ada.
Skala kelas CERN
Dibangun untuk menjalankan seluruh kalender acara CERN, Indico dapat diskalakan dari satu seminar hingga konferensi dengan ribuan peserta.
Jalankan Indico lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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