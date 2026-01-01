Indico adalah platform manajemen acara yang kaya fitur yang dibuat di CERN â€” tempat kelahiran Web â€” untuk mengoordinasikan segalanya mulai dari seminar kecil hingga konferensi ilmiah global dengan ribuan peserta. Platform ini menangani pengajuan abstrak dan tinjauan sejawat, agenda multi-sesi, prosiding makalah, pemesanan ruangan, pendaftaran, pembayaran, dan pencetakan lencana dalam satu sistem terintegrasi.

Meng-host sendiri Indico di VPS Anda menjaga data peserta sensitif, abstrak, dan kiriman akademik tetap berada di infrastruktur yang Anda kendalikan, menghindari biaya SaaS per acara untuk konferensi besar, dan memungkinkan Anda menyesuaikan tema, plugin, serta autentikasi agar sesuai dengan persyaratan institusional.