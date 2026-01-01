Kavita adalah manajer library digital self-hosted berfitur lengkap yang mendukung CBZ, CBR, EPUB, PDF, dan semua format komik serta ebook utama. Secara otomatis memindai dan membuat katalog media Anda dengan ekstraksi metadata otomatis, serta menyediakan antarmuka pembaca khusus yang dioptimalkan untuk setiap jenis konten â€” termasuk tampilan komik dua halaman, alur manga kanan-ke-kiri, dan scroll berkelanjutan ala Webtoon.

Menghosting Kavita di VPS Anda sendiri membuat seluruh koleksi Anda tersedia 24/7 dari perangkat mana pun tanpa bergantung pada uptime hardware rumah. Dukungan multi-pengguna dengan izin berbasis peran memungkinkan keluarga berbagi library dengan kontrol akses yang sesuai usia, sementara dukungan OPDS berarti aplikasi pembaca yang kompatibel dapat terhubung ke server Anda.