Deploy instan Kavita.
Galeri digital self-hosted untuk komik, manga, light novel, dan ebook dengan reader khusus dan dukungan multi-user.
Pilih paket VPS untuk Kavita
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Kavita
Kavita adalah manajer library digital self-hosted berfitur lengkap yang mendukung CBZ, CBR, EPUB, PDF, dan semua format komik serta ebook utama. Secara otomatis memindai dan membuat katalog media Anda dengan ekstraksi metadata otomatis, serta menyediakan antarmuka pembaca khusus yang dioptimalkan untuk setiap jenis konten â€” termasuk tampilan komik dua halaman, alur manga kanan-ke-kiri, dan scroll berkelanjutan ala Webtoon.
Menghosting Kavita di VPS Anda sendiri membuat seluruh koleksi Anda tersedia 24/7 dari perangkat mana pun tanpa bergantung pada uptime hardware rumah. Dukungan multi-pengguna dengan izin berbasis peran memungkinkan keluarga berbagi library dengan kontrol akses yang sesuai usia, sementara dukungan OPDS berarti aplikasi pembaca yang kompatibel dapat terhubung ke server Anda.
Fitur utama Kavita
Dukungan format universal
Baca file CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF, dan EPUB dengan deteksi format otomatis dan rendering yang dioptimalkan untuk setiap jenis file.
Pembaca khusus
Mode pembaca khusus untuk komik, manga (kanan-ke-kiri), ebook, dan gulir Webtoon beradaptasi secara otomatis dengan setiap jenis konten.
Pustaka Multi-Pengguna
Buat akun pengguna tanpa batas dengan peran admin, pustakawan, dan pembaca, ditambah kontrol pembatasan usia untuk penjelajahan yang aman bagi keluarga.
Metadata Cerdas
Kavita+ terhubung dengan Comic Vine, AniList, dan penyedia lainnya untuk secara otomatis memperkaya perpustakaan Anda dengan sampul, deskripsi, dan info kreator.
Dukungan OPDS & Tachiyomi
Akses perpustakaan Anda melalui aplikasi yang kompatibel dengan OPDS mana pun atau ekstensi Tachiyomi di Android, memberi Anda fleksibilitas dalam cara Anda membaca.
Jalankan Kavita lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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