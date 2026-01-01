SillyTavern adalah antarmuka lokal open-source yang memungkinkan pengguna tingkat lanjut mengobrol dengan karakter AI di hampir setiap backend LLM utama, termasuk OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI, dan model yang di-host secara lokal. Tidak seperti aplikasi chat khusus vendor, ini berfokus pada percakapan berbasis karakter, roleplay bentuk panjang, dan penulisan kreatif, dengan kontrol mendalam atas prompt, parameter sampling, dan penanganan konteks.

Self-hosting SillyTavern di VPS Anda sendiri menjaga setiap log chat, kartu karakter, dan lorebook tetap pribadi untuk akun Anda, memungkinkan Anda mengganti penyedia dengan bebas, dan menghilangkan batas percakapan serta filter konten yang diberlakukan oleh alternatif yang di-host. Kunci API untuk model eksternal tetap berada di server Anda daripada ditempelkan ke UI pihak ketiga.