Deploy instan SillyTavern.
Frontend LLM untuk pengguna tingkat lanjut yang menyatukan puluhan backend AI teks, gambar, dan suara ke dalam satu antarmuka obrolan.
Pilih paket VPS untuk SillyTavern
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan SillyTavern
SillyTavern adalah antarmuka lokal open-source yang memungkinkan pengguna tingkat lanjut mengobrol dengan karakter AI di hampir setiap backend LLM utama, termasuk OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI, dan model yang di-host secara lokal. Tidak seperti aplikasi chat khusus vendor, ini berfokus pada percakapan berbasis karakter, roleplay bentuk panjang, dan penulisan kreatif, dengan kontrol mendalam atas prompt, parameter sampling, dan penanganan konteks.
Self-hosting SillyTavern di VPS Anda sendiri menjaga setiap log chat, kartu karakter, dan lorebook tetap pribadi untuk akun Anda, memungkinkan Anda mengganti penyedia dengan bebas, dan menghilangkan batas percakapan serta filter konten yang diberlakukan oleh alternatif yang di-host. Kunci API untuk model eksternal tetap berada di server Anda daripada ditempelkan ke UI pihak ketiga.
Fitur utama SillyTavern
Dukungan multi-backend
Hubungkan OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI, dan server model lokal melalui satu antarmuka tanpa harus mengelola klien terpisah untuk setiap penyedia.
Kartu karakter
Impor, edit, dan bagikan kartu karakter yang disematkan PNG dengan persona, contoh dialog, dan sifat kepribadian yang mendorong respons yang konsisten sesuai karakter.
Obrolan grup
Jalankan percakapan dengan beberapa karakter AI dalam satu utas, dengan urutan giliran yang dapat dikonfigurasi dan pengaturan generasi per karakter untuk narasi bercabang.
Info Dunia dan buku lore
Masukkan latar belakang cerita, detail lokasi, dan fakta berulang ke dalam prompt hanya ketika kata kunci yang relevan muncul, menjaga jendela konteks tetap efisien pada cerita panjang.
Ekosistem ekstensi
Hubungkan pembuatan gambar melalui Stable Diffusion atau ComfyUI, suara text-to-speech, peringkasan, penyimpanan vektor, dan puluhan ekstensi komunitas.
Kendali penuh prompt
Edit prompt sistem, template instruksi, parameter sampler, dan pemformatan konteks secara langsung, memberikan pengguna tingkat lanjut kontrol yang sama seperti yang mereka dapatkan dari API mentah.
Jalankan SillyTavern lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.