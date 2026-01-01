OpenObserve (O2) adalah platform observabilitas cloud-native yang dibangun dengan Rust yang menyatukan manajemen log, pemantauan metrik, pelacakan terdistribusi, dan pemantauan pengguna nyata dalam satu deployment yang ringan. Dengan menggunakan penyimpanan kolumnar Parquet dengan dukungan S3 native, ini memberikan biaya penyimpanan hingga 140 kali lebih rendah dibandingkan Elasticsearch sambil menawarkan kinerja kueri yang sebanding atau lebih baik.

Tidak seperti tumpukan observabilitas multi-komponen yang memerlukan alat terpisah untuk log, metrik, dan pelacakan, OpenObserve dikirimkan sebagai satu binary dengan database tersemat. Self-hosting pada VPS memberikan tim rekayasa dan operasi kendali penuh atas data telemetri mereka â€” tanpa lisensi per-kursi, tanpa biaya egress data, dan tanpa akses pihak ketiga ke metrik infrastruktur sensitif, log kesalahan, atau data sesi pengguna.