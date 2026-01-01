Deploy OpenObserve instan.
Platform observabilitas terpadu untuk log, metrik, jejak, dan dasbor â€” alternatif hemat biaya yang di-hosting sendiri untuk Datadog dan Splunk.
Pilih paket VPS untuk OpenObserve
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OpenObserve
OpenObserve (O2) adalah platform observabilitas cloud-native yang dibangun dengan Rust yang menyatukan manajemen log, pemantauan metrik, pelacakan terdistribusi, dan pemantauan pengguna nyata dalam satu deployment yang ringan. Dengan menggunakan penyimpanan kolumnar Parquet dengan dukungan S3 native, ini memberikan biaya penyimpanan hingga 140 kali lebih rendah dibandingkan Elasticsearch sambil menawarkan kinerja kueri yang sebanding atau lebih baik.
Tidak seperti tumpukan observabilitas multi-komponen yang memerlukan alat terpisah untuk log, metrik, dan pelacakan, OpenObserve dikirimkan sebagai satu binary dengan database tersemat. Self-hosting pada VPS memberikan tim rekayasa dan operasi kendali penuh atas data telemetri mereka â€” tanpa lisensi per-kursi, tanpa biaya egress data, dan tanpa akses pihak ketiga ke metrik infrastruktur sensitif, log kesalahan, atau data sesi pengguna.
Fitur utama OpenObserve
Observabilitas Terpadu
Log, metrik, pelacakan terdistribusi, dan pemantauan pengguna nyata semuanya dalam satu platform â€“ tidak perlu menggabungkan alat terpisah atau memelihara banyak integrasi.
Parquet Storage
Format Parquet Kolumnar dengan penyimpanan S3-native mengurangi biaya penyimpanan data hingga 140 kali lipat dibandingkan dengan Elasticsearch, menjadikan observabilitas skala petabyte layak secara ekonomis.
OpenTelemetry Native
Menerima data melalui standar OpenTelemetry, tanpa agen khusus vendor atau SDK berpemilik yang diperlukan untuk log, metrik, atau jejak.
SQL dan PromQL kueri
Kueri log dan jejak dengan SQL dan metrik dengan PromQL â€” bahasa yang sudah dikenal yang menghilangkan kebutuhan untuk mempelajari sintaks kueri berpemilik.
Dashboard bawaan
Template dasbor siap pakai dan pembuat dasbor visual memberikan visibilitas langsung ke infrastruktur, performa aplikasi, dan tingkat kesalahan.
Jalankan OpenObserve lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.