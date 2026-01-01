WebThings Gateway adalah implementasi open-source dari spesifikasi Web of Things, yang awalnya dikembangkan oleh Mozilla dan kini dikelola oleh komunitas WebThings. Ini menjembatani perangkat rumah pintar dari ekosistem yang berbeda ke dalam satu dashboard pribadi, mengekspos setiap perangkat sebagai Web Thing dengan API HTTP dan WebSocket standar.

Menjalankan WebThings Gateway di VPS Anda sendiri menjaga data perangkat, aturan otomatisasi, dan konfigurasi add-on sepenuhnya terpisah dari cloud vendor. Gateway ini mendukung protokol MQTT dan berbasis IP secara langsung, sementara add-on Zigbee, Z-Wave, dan Bluetooth tetap tersedia bagi pengguna yang memasangkan VPS dengan bridge jarak jauh atau hardware yang kompatibel.