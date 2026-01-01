Diskon WebThings Gateway hingga 69%

Deploy WebThings Gateway dengan instalasi sekali klik.

Gateway Web of Things open-source untuk menyatukan dan mengontrol perangkat rumah pintar dari dashboard web pribadi.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy WebThings Gateway dengan instalasi sekali klik.

Pilih paket VPS untuk WebThings Gateway

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan WebThings Gateway

WebThings Gateway adalah implementasi open-source dari spesifikasi Web of Things, yang awalnya dikembangkan oleh Mozilla dan kini dikelola oleh komunitas WebThings. Ini menjembatani perangkat rumah pintar dari ekosistem yang berbeda ke dalam satu dashboard pribadi, mengekspos setiap perangkat sebagai Web Thing dengan API HTTP dan WebSocket standar.

Menjalankan WebThings Gateway di VPS Anda sendiri menjaga data perangkat, aturan otomatisasi, dan konfigurasi add-on sepenuhnya terpisah dari cloud vendor. Gateway ini mendukung protokol MQTT dan berbasis IP secara langsung, sementara add-on Zigbee, Z-Wave, dan Bluetooth tetap tersedia bagi pengguna yang memasangkan VPS dengan bridge jarak jauh atau hardware yang kompatibel.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama WebThings Gateway

Web of Things API

Setiap perangkat yang terhubung diekspos melalui API Web Things HTTP dan WebSocket standar untuk digunakan dalam skrip, dasbor, dan aplikasi pihak ketiga.

Mesin aturan visual

Editor aturan Drag and drop memungkinkan Anda menghubungkan pemicu dan tindakan di seluruh perangkat yang terhubung tanpa menulis kode.

Ekosistem Add-on

Instal adaptor untuk MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, sensor virtual, dan puluhan lainnya dari direktori add-on bawaan.

Otomatis privat

Semua data perangkat, log, dan otomatisasi tetap berada di VPS Anda tanpa akun vendor, tanpa telemetri, dan tanpa memerlukan relai cloud.

Denah lantai dan log

Tempatkan perangkat pada denah khusus dan tinjau data sensor historis dengan penampil log bawaan untuk pemecahan masalah.

Voice dan akses HTTPS

Tunneling opsional, HTTPS, dan integrasi dengan asisten suara memungkinkan Anda mencapai gateway dengan aman dari mana saja.

Jalankan WebThings Gateway lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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