Deploy WebThings Gateway dengan instalasi sekali klik.
Gateway Web of Things open-source untuk menyatukan dan mengontrol perangkat rumah pintar dari dashboard web pribadi.
Pilih paket VPS untuk WebThings Gateway
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan WebThings Gateway
WebThings Gateway adalah implementasi open-source dari spesifikasi Web of Things, yang awalnya dikembangkan oleh Mozilla dan kini dikelola oleh komunitas WebThings. Ini menjembatani perangkat rumah pintar dari ekosistem yang berbeda ke dalam satu dashboard pribadi, mengekspos setiap perangkat sebagai Web Thing dengan API HTTP dan WebSocket standar.
Menjalankan WebThings Gateway di VPS Anda sendiri menjaga data perangkat, aturan otomatisasi, dan konfigurasi add-on sepenuhnya terpisah dari cloud vendor. Gateway ini mendukung protokol MQTT dan berbasis IP secara langsung, sementara add-on Zigbee, Z-Wave, dan Bluetooth tetap tersedia bagi pengguna yang memasangkan VPS dengan bridge jarak jauh atau hardware yang kompatibel.
Fitur utama WebThings Gateway
Web of Things API
Setiap perangkat yang terhubung diekspos melalui API Web Things HTTP dan WebSocket standar untuk digunakan dalam skrip, dasbor, dan aplikasi pihak ketiga.
Mesin aturan visual
Editor aturan Drag and drop memungkinkan Anda menghubungkan pemicu dan tindakan di seluruh perangkat yang terhubung tanpa menulis kode.
Ekosistem Add-on
Instal adaptor untuk MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, sensor virtual, dan puluhan lainnya dari direktori add-on bawaan.
Otomatis privat
Semua data perangkat, log, dan otomatisasi tetap berada di VPS Anda tanpa akun vendor, tanpa telemetri, dan tanpa memerlukan relai cloud.
Denah lantai dan log
Tempatkan perangkat pada denah khusus dan tinjau data sensor historis dengan penampil log bawaan untuk pemecahan masalah.
Voice dan akses HTTPS
Tunneling opsional, HTTPS, dan integrasi dengan asisten suara memungkinkan Anda mencapai gateway dengan aman dari mana saja.
Jalankan WebThings Gateway lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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