Deploy Home Assistant instan.
Platform automasi rumah open-source yang mengutamakan privasi dengan lebih dari 2.000 integrasi untuk perangkat pintar dan layanan.
Pilih paket VPS untuk Home Assistant
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Home Assistant
Home Assistant adalah platform automasi rumah open-source terkemuka yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. Platform ini menyatukan perangkat pintar dari berbagai produsen â€” mulai dari lampu, termostat, kamera, sistem keamanan, hingga pemutar media â€” ke dalam satu antarmuka yang dapat disesuaikan. Didukung oleh mesin automasi canggih, Home Assistant mampu mendukung skenario kompleks yang dipicu oleh waktu, status perangkat, atau peristiwa eksternal.
Menerapkan Home Assistant di VPS Anda sendiri memastikan rumah pintar Anda tetap beroperasi bahkan selama pemadaman lokal, menyediakan akses jarak jauh yang andal dari mana saja, dan menjaga semua data perangkat serta logika automasi sepenuhnya di bawah kendali Anda tanpa ketergantungan pada layanan cloud.
Fitur utama Home Assistant
2.000+ Integrasi
Hubungkan hampir semua perangkat rumah pintar atau layanan cloud melalui pustaka integrasi komunitas yang terus berkembang.
Kendali Lokal
Semua otomatisasi berjalan secara lokal tanpa ketergantungan cloud, menjaga rumah Anda tetap responsif bahkan saat konektivitas internet gagal.
Automasi Bertenaga
Editor otomatisasi berbasis visual dan YAML mendukung pemicu yang kompleks, kondisi, dan tindakan multi-langkah untuk setiap skenario.
Dashboard yang Dapat Disesuaikan
Lovelace dasbor memungkinkan Anda mendesain antarmuka kontrol yang dipersonalisasi untuk perangkat atau layar apa pun di rumah Anda.
Integrasi Asisten Suara
Berfungsi dengan Google Assistant, Amazon Alexa, dan Siri untuk kontrol bebas genggam perangkat terhubung apa pun.
Pemantauan Energi
Lacak dan optimalkan penggunaan energi rumah tangga dengan dashboard monitoring khusus dan data konsumsi tingkat perangkat.
Jalankan Home Assistant lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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