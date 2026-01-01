Home Assistant adalah platform automasi rumah open-source terkemuka yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. Platform ini menyatukan perangkat pintar dari berbagai produsen â€” mulai dari lampu, termostat, kamera, sistem keamanan, hingga pemutar media â€” ke dalam satu antarmuka yang dapat disesuaikan. Didukung oleh mesin automasi canggih, Home Assistant mampu mendukung skenario kompleks yang dipicu oleh waktu, status perangkat, atau peristiwa eksternal.

Menerapkan Home Assistant di VPS Anda sendiri memastikan rumah pintar Anda tetap beroperasi bahkan selama pemadaman lokal, menyediakan akses jarak jauh yang andal dari mana saja, dan menjaga semua data perangkat serta logika automasi sepenuhnya di bawah kendali Anda tanpa ketergantungan pada layanan cloud.