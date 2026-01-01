Diskon Home Assistant hingga 69%

Deploy Home Assistant instan.

Platform automasi rumah open-source yang mengutamakan privasi dengan lebih dari 2.000 integrasi untuk perangkat pintar dan layanan.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Home Assistant instan.

Pilih paket VPS untuk Home Assistant

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Home Assistant

Home Assistant adalah platform automasi rumah open-source terkemuka yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. Platform ini menyatukan perangkat pintar dari berbagai produsen â€” mulai dari lampu, termostat, kamera, sistem keamanan, hingga pemutar media â€” ke dalam satu antarmuka yang dapat disesuaikan. Didukung oleh mesin automasi canggih, Home Assistant mampu mendukung skenario kompleks yang dipicu oleh waktu, status perangkat, atau peristiwa eksternal.

Menerapkan Home Assistant di VPS Anda sendiri memastikan rumah pintar Anda tetap beroperasi bahkan selama pemadaman lokal, menyediakan akses jarak jauh yang andal dari mana saja, dan menjaga semua data perangkat serta logika automasi sepenuhnya di bawah kendali Anda tanpa ketergantungan pada layanan cloud.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Home Assistant

2.000+ Integrasi

Hubungkan hampir semua perangkat rumah pintar atau layanan cloud melalui pustaka integrasi komunitas yang terus berkembang.

Kendali Lokal

Semua otomatisasi berjalan secara lokal tanpa ketergantungan cloud, menjaga rumah Anda tetap responsif bahkan saat konektivitas internet gagal.

Automasi Bertenaga

Editor otomatisasi berbasis visual dan YAML mendukung pemicu yang kompleks, kondisi, dan tindakan multi-langkah untuk setiap skenario.

Dashboard yang Dapat Disesuaikan

Lovelace dasbor memungkinkan Anda mendesain antarmuka kontrol yang dipersonalisasi untuk perangkat atau layar apa pun di rumah Anda.

Integrasi Asisten Suara

Berfungsi dengan Google Assistant, Amazon Alexa, dan Siri untuk kontrol bebas genggam perangkat terhubung apa pun.

Pemantauan Energi

Lacak dan optimalkan penggunaan energi rumah tangga dengan dashboard monitoring khusus dan data konsumsi tingkat perangkat.

Jalankan Home Assistant lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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