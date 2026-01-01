Diskon n8n with AI Assistant hingga 69%

Deploy instan n8n dengan Asisten AI.

Otomatisasi alur kerja dengan chat AI bawaan yang merencanakan, membangun, dan men-debug otomatisasi Anda untuk Anda.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp155.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan n8n dengan Asisten AI.

Pilih paket VPS untuk n8n with AI Assistant

TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan n8n with AI Assistant

n8n adalah platform otomatisasi alur kerja yang menghubungkan aplikasi, layanan, dan API melalui editor berbasis node visual. Penyebaran ini menambahkan AI Assistant n8n, antarmuka obrolan yang mengubah permintaan bahasa alami menjadi alur kerja yang berfungsi â€” ia memilih node yang tepat, menghubungkannya, menulis ekspresi, dan menjelaskan mengapa eksekusi gagal alih-alih membiarkan Anda membaca log.

Asisten ini menjalankan kode dalam layanan sandbox yang disebarkan bersama n8n di VPS Anda sendiri, bukan di cloud pihak ketiga, sehingga logika alur kerja, kredensial, dan kode yang dihasilkan tetap berada di infrastruktur Anda. Ini didukung oleh Nexos AI, memberikan asisten akses ke model frontier melalui satu kunci sementara Anda tetap memiliki eksekusi alur kerja tanpa batas dan tanpa harga per tugas.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama n8n with AI Assistant

Pembangunan Alur Kerja Berbasis Obrolan

Jelaskan otomatisasi yang Anda inginkan dalam bahasa sederhana dan asisten akan merakit node, koneksi, serta ekspresi untuk Anda.

Self-Hosted Code Sandbox

Kode yang dihasilkan dieksekusi di layanan sandbox terisolasi yang berjalan di VPS Anda sendiri, sehingga tidak ada yang dikirim ke penyedia eksekusi eksternal.

Debugging Error Terpandu

Tanyakan kepada asisten mengapa eksekusi gagal dan dapatkan penjelasan beserta solusi konkret daripada harus menelusuri log eksekusi mentah.

Akses Model AI Nexos

Satu kunci AI Nexos memberikan asisten akses ke model-model terkemuka, dan Anda dapat mengganti model yang digunakannya kapan saja.

Suite otomatisasi n8n lengkap

Semua yang ada di n8n standar sudah termasuk â€” ratusan integrasi, webhook, jadwal, dan node JavaScript kustom.

Data Tetap Ada di VPS Anda

Definisi alur kerja, kredensial API, dan riwayat eksekusi disimpan dalam volume persisten yang Anda kontrol dan dapat Anda cadangkan dengan bebas.

Jalankan n8n with AI Assistant lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

Gad Iradufasha
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Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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