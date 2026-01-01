n8n adalah platform otomatisasi alur kerja yang menghubungkan aplikasi, layanan, dan API melalui editor berbasis node visual. Penyebaran ini menambahkan AI Assistant n8n, antarmuka obrolan yang mengubah permintaan bahasa alami menjadi alur kerja yang berfungsi â€” ia memilih node yang tepat, menghubungkannya, menulis ekspresi, dan menjelaskan mengapa eksekusi gagal alih-alih membiarkan Anda membaca log.

Asisten ini menjalankan kode dalam layanan sandbox yang disebarkan bersama n8n di VPS Anda sendiri, bukan di cloud pihak ketiga, sehingga logika alur kerja, kredensial, dan kode yang dihasilkan tetap berada di infrastruktur Anda. Ini didukung oleh Nexos AI, memberikan asisten akses ke model frontier melalui satu kunci sementara Anda tetap memiliki eksekusi alur kerja tanpa batas dan tanpa harga per tugas.