Deploy instan n8n dengan Asisten AI.
Otomatisasi alur kerja dengan chat AI bawaan yang merencanakan, membangun, dan men-debug otomatisasi Anda untuk Anda.
Pilih paket VPS untuk n8n with AI Assistant
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan n8n with AI Assistant
n8n adalah platform otomatisasi alur kerja yang menghubungkan aplikasi, layanan, dan API melalui editor berbasis node visual. Penyebaran ini menambahkan AI Assistant n8n, antarmuka obrolan yang mengubah permintaan bahasa alami menjadi alur kerja yang berfungsi â€” ia memilih node yang tepat, menghubungkannya, menulis ekspresi, dan menjelaskan mengapa eksekusi gagal alih-alih membiarkan Anda membaca log.
Asisten ini menjalankan kode dalam layanan sandbox yang disebarkan bersama n8n di VPS Anda sendiri, bukan di cloud pihak ketiga, sehingga logika alur kerja, kredensial, dan kode yang dihasilkan tetap berada di infrastruktur Anda. Ini didukung oleh Nexos AI, memberikan asisten akses ke model frontier melalui satu kunci sementara Anda tetap memiliki eksekusi alur kerja tanpa batas dan tanpa harga per tugas.
Fitur utama n8n with AI Assistant
Pembangunan Alur Kerja Berbasis Obrolan
Jelaskan otomatisasi yang Anda inginkan dalam bahasa sederhana dan asisten akan merakit node, koneksi, serta ekspresi untuk Anda.
Self-Hosted Code Sandbox
Kode yang dihasilkan dieksekusi di layanan sandbox terisolasi yang berjalan di VPS Anda sendiri, sehingga tidak ada yang dikirim ke penyedia eksekusi eksternal.
Debugging Error Terpandu
Tanyakan kepada asisten mengapa eksekusi gagal dan dapatkan penjelasan beserta solusi konkret daripada harus menelusuri log eksekusi mentah.
Akses Model AI Nexos
Satu kunci AI Nexos memberikan asisten akses ke model-model terkemuka, dan Anda dapat mengganti model yang digunakannya kapan saja.
Suite otomatisasi n8n lengkap
Semua yang ada di n8n standar sudah termasuk â€” ratusan integrasi, webhook, jadwal, dan node JavaScript kustom.
Data Tetap Ada di VPS Anda
Definisi alur kerja, kredensial API, dan riwayat eksekusi disimpan dalam volume persisten yang Anda kontrol dan dapat Anda cadangkan dengan bebas.
Jalankan n8n with AI Assistant lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.