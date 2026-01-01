Deploy instan Zammad.
Platform helpdesk dan dukungan pelanggan open-source yang mengubah email, chat, dan saluran media sosial menjadi alur kerja tiket tunggal.
Pilih paket VPS untuk Zammad
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Zammad
Zammad adalah sistem helpdesk dan dukungan pelanggan sumber terbuka penuh yang mengonsolidasikan percakapan email, chat, telepon, Twitter, Facebook, dan Telegram ke dalam satu antrean tiket. Agen bekerja dari satu kotak masuk sementara pelanggan menghubungi Anda melalui saluran mana pun yang mereka inginkan, dan setiap interaksi dicatat terhadap profil pelanggan terpadu dengan riwayat audit lengkap.
Meng-hosting sendiri Zammad di VPS Anda menjaga data pelanggan, transkrip percakapan, dan metrik SLA tetap dalam kendali Anda tanpa biaya lisensi per agen. Platform ini dapat diskalakan dari meja dukungan satu orang hingga operasi multi-tim dengan alur kerja kustom, artikel basis pengetahuan, dan pelacakan waktu.
Fitur utama Zammad
Kotak masuk multi-saluran
Tarik tiket dari email, obrolan web, Telegram, Twitter, Facebook, dan telepon ke dalam satu antrean sehingga agen tidak perlu berpindah-pindah tab antar alat.
SLA dan Eskalasi
Tentukan target respons dan penyelesaian per pelanggan atau jenis tiket, dengan eskalasi otomatis saat tenggat waktu terlampaui.
Pengetahuan dasar
Publikasikan artikel publik dan internal dengan dukungan multibahasa untuk mengurangi tiket berulang dan melatih agen baru lebih cepat.
Pencarian teks lengkap
Pencarian yang didukung Elasticsearch di seluruh tiket, artikel, dan catatan pelanggan mengembalikan hasil dalam milidetik bahkan dalam skala besar.
Alur kerja kustom
Buat otomatisasi berbasis pemicu dan tugas terjadwal yang mengarahkan tiket, mengirim balasan, dan memperbarui kolom tanpa menulis kode.
REST API dan webhooks
Integrasikan Zammad dengan CRM, alat monitoring, dan chatbot melalui REST API yang komprehensif dan webhook keluar.
Jalankan Zammad lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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