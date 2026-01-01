Zammad adalah sistem helpdesk dan dukungan pelanggan sumber terbuka penuh yang mengonsolidasikan percakapan email, chat, telepon, Twitter, Facebook, dan Telegram ke dalam satu antrean tiket. Agen bekerja dari satu kotak masuk sementara pelanggan menghubungi Anda melalui saluran mana pun yang mereka inginkan, dan setiap interaksi dicatat terhadap profil pelanggan terpadu dengan riwayat audit lengkap.

Meng-hosting sendiri Zammad di VPS Anda menjaga data pelanggan, transkrip percakapan, dan metrik SLA tetap dalam kendali Anda tanpa biaya lisensi per agen. Platform ini dapat diskalakan dari meja dukungan satu orang hingga operasi multi-tim dengan alur kerja kustom, artikel basis pengetahuan, dan pelacakan waktu.