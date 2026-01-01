Deploy instan agentmemory.
Server memori persisten sumber terbuka untuk agen pengodean AI — secara diam-diam menangkap, mengompres, dan mengingat konteks di setiap sesi.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan agentmemory
agentmemory adalah memori persisten sumber terbuka untuk agen pengkodean AI dan klien yang kompatibel dengan MCP mana pun. Ini secara diam-diam menangkap apa yang dilakukan agen Anda setiap sesi, mengompresnya menjadi memori yang dapat dicari, dan menyuntikkan konteks yang tepat ke sesi berikutnya sehingga Anda berhenti menjelaskan ulang arsitektur Anda, menemukan kembali bug yang sama, dan mengajarkan kembali preferensi yang sama.
Dibangun di atas mesin iii dengan pipeline konsolidasi 4 tingkat dan pencarian hibrida BM25, vektor, dan grafik, agentmemory mencapai akurasi pengambilan 95,2% pada benchmark LongMemEval-S sambil memangkas token konteks sekitar 92%. Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga transkrip sesi, memori, dan riwayat pemutaran ulang pada infrastruktur yang Anda kendalikan, tanpa cloud vendor atau pengukuran per agen.
Fitur utama agentmemory
Pencarian Hibrida
Menggabungkan kata kunci BM25, vektor padat, dan pengambilan grafik pengetahuan melalui fusi RRF, sehingga agen menemukan memori yang relevan baik Anda mengingat frasa yang tepat atau hanya konsepnya.
Pengambilan Otomatis
Dua belas hook untuk Claude Code dan enam untuk Codex CLI merekam prompt, panggilan alat, dan hasil tanpa panggilan simpan manual apa pun – memori terakumulasi murni dengan bekerja seperti biasa.
Bekerja dengan setiap agen
Satu server mendukung MCP, REST, dan stdio sehingga Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider, dan klien MCP mana pun berbagi kumpulan memori yang sama.
Pemutaran ulang sesi
Setiap sesi yang direkam dapat diputar ulang di penampil bawaan dengan kontrol putar, jeda, kecepatan, dan pintasan keyboard untuk men-debug dengan tepat apa yang dilakukan agen dan mengapa.
Siklus hidup 4 tingkat
Sebuah pipeline konsolidasi mengolah observasi dari tingkat jangka pendek ke jangka panjang, menerapkan peluruhan, dan secara otomatis melupakan memori yang usang sehingga indeks tetap kecil dan daya ingat tetap tajam.
Jalankan agentmemory lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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