agentmemory adalah memori persisten sumber terbuka untuk agen pengkodean AI dan klien yang kompatibel dengan MCP mana pun. Ini secara diam-diam menangkap apa yang dilakukan agen Anda setiap sesi, mengompresnya menjadi memori yang dapat dicari, dan menyuntikkan konteks yang tepat ke sesi berikutnya sehingga Anda berhenti menjelaskan ulang arsitektur Anda, menemukan kembali bug yang sama, dan mengajarkan kembali preferensi yang sama.

Dibangun di atas mesin iii dengan pipeline konsolidasi 4 tingkat dan pencarian hibrida BM25, vektor, dan grafik, agentmemory mencapai akurasi pengambilan 95,2% pada benchmark LongMemEval-S sambil memangkas token konteks sekitar 92%. Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga transkrip sesi, memori, dan riwayat pemutaran ulang pada infrastruktur yang Anda kendalikan, tanpa cloud vendor atau pengukuran per agen.