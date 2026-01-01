Cloudflared adalah client daemon untuk Cloudflare Tunnel, membuat koneksi terenkripsi khusus outbound dari VPS Anda ke edge network Cloudflare. Dengan mengarahkan semua traffic melalui Cloudflare sebelum mencapai origin Anda, Anda mendapatkan proteksi DDoS bawaan dan cakupan WAF tanpa perlu membuka port firewall inbound atau mengekspos alamat IP server Anda.

Self-hosting daemon Cloudflared di VPS menyediakan tunnel yang stabil dan selalu aktif, yang tidak tunduk pada batasan keandalan koneksi internet rumah. Cloudflare tokens dan konfigurasi tunnel Anda disimpan di infrastruktur yang Anda kontrol, dan web UI yang disertakan membuat setup awal serta manajemen berkelanjutan menjadi mudah tanpa menggunakan command line.