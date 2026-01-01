Deploy instan Cloudflared.
Cloudflare Tunnel daemon yang menghadirkan layanan dengan aman ke internet tanpa perlu membuka port firewall.
Pilih paket VPS untuk Cloudflared
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Cloudflared
Cloudflared adalah client daemon untuk Cloudflare Tunnel, membuat koneksi terenkripsi khusus outbound dari VPS Anda ke edge network Cloudflare. Dengan mengarahkan semua traffic melalui Cloudflare sebelum mencapai origin Anda, Anda mendapatkan proteksi DDoS bawaan dan cakupan WAF tanpa perlu membuka port firewall inbound atau mengekspos alamat IP server Anda.
Self-hosting daemon Cloudflared di VPS menyediakan tunnel yang stabil dan selalu aktif, yang tidak tunduk pada batasan keandalan koneksi internet rumah. Cloudflare tokens dan konfigurasi tunnel Anda disimpan di infrastruktur yang Anda kontrol, dan web UI yang disertakan membuat setup awal serta manajemen berkelanjutan menjadi mudah tanpa menggunakan command line.
Fitur utama Cloudflared
Tidak perlu port inbound
Semua koneksi keluar berasal dari server Anda, menghilangkan kebutuhan untuk membuka aturan firewall atau mengonfigurasi penerusan port NAT.
Perlindungan IP asal
Traffic hanya mencapai server Anda melalui Cloudflare, menyembunyikan IP VPS Anda dari pemindai dan upaya serangan langsung.
Proteksi DDoS bawaan
Cloudflare menangani serangan volumetrik di edge sebelum lalu lintas apa pun mencapai server asal Anda.
Integrasi Zero Trust
Pasangkan tunnel dengan Cloudflare Access untuk menerapkan autentikasi berbasis identitas pada layanan internal apa pun tanpa VPN.
Konfigurasi berbasis web
Kelola token tunnel dan rute melalui UI web yang disertakan tanpa harus menggunakan baris perintah.
Jalankan Cloudflared lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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