Deploy CodiMD instan.
Editor Markdown kolaboratif real-time untuk tim membuat dokumentasi, notulen rapat, dan presentasi bersama.
Pilih paket VPS untuk CodiMD
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan CodiMD
CodiMD adalah editor markdown kolaboratif real-time self-hosted open-source yang dibangun di atas fondasi HackMD. Ini memungkinkan beberapa anggota tim mengedit dokumen yang sama secara bersamaan dengan sinkronisasi instan, menjadikannya ideal untuk dokumentasi teknis, catatan sprint, catatan keputusan arsitektur, dan penulisan kolaboratif dalam bentuk apa pun. Editor layar terpisah merender markdown secara langsung sehingga penulis selalu melihat persis bagaimana konten mereka akan terlihat.
Self-hosting CodiMD berarti catatan dan dokumen Anda tidak pernah melewati server pihak ketiga, yang penting bagi organisasi yang menangani strategi internal, informasi klien, atau spesifikasi teknis. Semua data tetap berada di database PostgreSQL yang didukung VPS Anda, dan Anda mengontrol siapa yang dapat mendaftar dan mengakses platform. Deployment ini memasangkan server CodiMD dengan PostgreSQL untuk penyimpanan dokumen dan pengguna yang andal.
Fitur utama CodiMD
Kolaborasi real-time
Beberapa penulis mengedit dokumen yang sama secara bersamaan dengan sinkronisasi langsung dan indikator kursor individual.
Rendering Markdown kaya
Render diagram, diagram UML, rumus matematika, blok kode dengan penyorotan sintaks, dan media tersemat dari markdown.
Mode presentasi
Konversi dokumen markdown apa pun menjadi dek slide untuk presentasi tanpa meninggalkan editor.
Histori versi
Jelajahi dan pulihkan revisi sebelumnya dari dokumen apa pun sehingga tidak ada hasil edit kolaboratif yang hilang secara permanen.
Berbagai format ekspor
Ekspor dokumen ke PDF, HTML, atau markdown mentah untuk berbagi konten di luar platform saat dibutuhkan.
Jalankan CodiMD lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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