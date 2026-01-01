CodiMD adalah editor markdown kolaboratif real-time self-hosted open-source yang dibangun di atas fondasi HackMD. Ini memungkinkan beberapa anggota tim mengedit dokumen yang sama secara bersamaan dengan sinkronisasi instan, menjadikannya ideal untuk dokumentasi teknis, catatan sprint, catatan keputusan arsitektur, dan penulisan kolaboratif dalam bentuk apa pun. Editor layar terpisah merender markdown secara langsung sehingga penulis selalu melihat persis bagaimana konten mereka akan terlihat.

Self-hosting CodiMD berarti catatan dan dokumen Anda tidak pernah melewati server pihak ketiga, yang penting bagi organisasi yang menangani strategi internal, informasi klien, atau spesifikasi teknis. Semua data tetap berada di database PostgreSQL yang didukung VPS Anda, dan Anda mengontrol siapa yang dapat mendaftar dan mengakses platform. Deployment ini memasangkan server CodiMD dengan PostgreSQL untuk penyimpanan dokumen dan pengguna yang andal.