Open Agent adalah platform agen AI self-hosted yang siap produksi yang menghubungkan model bahasa besar dengan data dan tool Anda. Ini mendukung 28+ penyedia model melalui antarmuka terpadu, mengubah dokumen, wiki, dan database menjadi basis pengetahuan RAG yang dapat dicari yang mendasari agen Anda dalam konteks yang akurat.

Menerapkan Open Agent di VPS Anda sendiri menjaga percakapan sensitif dan dokumen kepemilikan dari infrastruktur pihak ketiga. Kontrol akses berbasis peran, integrasi SSO, dan ruang kerja multi-tenant menjadikannya cocok untuk tim dan perusahaan yang membutuhkan tata kelola tanpa mengorbankan fleksibilitas.