Deploy instan Open Agent.
Platform asisten AI yang di-hosting sendiri dengan orkestrasi LLM, basis pengetahuan RAG, loop agen, dan integrasi alat MCP.
Pilih paket VPS untuk Open Agent
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Open Agent
Open Agent adalah platform agen AI self-hosted yang siap produksi yang menghubungkan model bahasa besar dengan data dan tool Anda. Ini mendukung 28+ penyedia model melalui antarmuka terpadu, mengubah dokumen, wiki, dan database menjadi basis pengetahuan RAG yang dapat dicari yang mendasari agen Anda dalam konteks yang akurat.
Menerapkan Open Agent di VPS Anda sendiri menjaga percakapan sensitif dan dokumen kepemilikan dari infrastruktur pihak ketiga. Kontrol akses berbasis peran, integrasi SSO, dan ruang kerja multi-tenant menjadikannya cocok untuk tim dan perusahaan yang membutuhkan tata kelola tanpa mengorbankan fleksibilitas.
Fitur utama Open Agent
Dukungan LLM (Large Language Model) multi-penyedia
Terhubung ke 28+ penyedia model termasuk OpenAI, DeepSeek, dan model lokal melalui lapisan abstraksi terstandardisasi.
RAG pipeline bawaan
Serap PDF, wiki, dan dokumen ke dalam penyimpanan vektor semantik agar agen dapat mengambil konteks yang akurat dan berdasar secara otomatis.
Integrasi tool MCP
Perluas kemampuan agen dengan server Model Context Protocol yang terhubung ke API eksternal, database, dan alat otomatisasi.
Kontrol akses perusahaan
Kelola pengguna dengan izin berbasis peran, SSO melalui OIDC, OAuth2, LDAP, dan SAML, serta ruang kerja multi-penyewa yang terisolasi.
Orkestrasi loop agen
Definisikan alur kerja agen multi-langkah dengan perulangan pemanggilan alat, logika coba lagi, dan pencatatan audit untuk keandalan tingkat produksi.
Jalankan Open Agent lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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