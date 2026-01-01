OpenSign adalah alternatif open-source sepenuhnya untuk DocuSign dan Adobe Sign, dibangun untuk organisasi yang membutuhkan tanda tangan elektronik yang mengikat secara hukum tanpa mengunci kontrak sensitif di dalam SaaS pihak ketiga. Ini mendukung alur kerja multi-penanda tangan, template yang dapat digunakan kembali, penandatanganan langsung, direktori kontak, dan penandatanganan digital berbasis PKI menggunakan sertifikat PFX Anda sendiri, semuanya terbungkus dalam antarmuka drag-and-drop yang bersih.

Self-hosting OpenSign di VPS Anda menyimpan setiap dokumen, tanda tangan, dan log audit pada infrastruktur yang Anda kendalikan. Tidak ada biaya per amplop, tidak ada batasan penanda tangan, dan tidak ada risiko data kontrak meninggalkan lingkungan Anda, menjadikannya sangat cocok untuk tim hukum, HR, dan pengadaan dengan persyaratan kepatuhan yang ketat.