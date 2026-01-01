Deploy instan OpenSign
Alternatif DocuSign gratis dan sumber terbuka untuk penandatanganan dokumen elektronik yang mengikat secara hukum di infrastruktur Anda sendiri.
Pilih paket VPS untuk OpenSign
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OpenSign
OpenSign adalah alternatif open-source sepenuhnya untuk DocuSign dan Adobe Sign, dibangun untuk organisasi yang membutuhkan tanda tangan elektronik yang mengikat secara hukum tanpa mengunci kontrak sensitif di dalam SaaS pihak ketiga. Ini mendukung alur kerja multi-penanda tangan, template yang dapat digunakan kembali, penandatanganan langsung, direktori kontak, dan penandatanganan digital berbasis PKI menggunakan sertifikat PFX Anda sendiri, semuanya terbungkus dalam antarmuka drag-and-drop yang bersih.
Self-hosting OpenSign di VPS Anda menyimpan setiap dokumen, tanda tangan, dan log audit pada infrastruktur yang Anda kendalikan. Tidak ada biaya per amplop, tidak ada batasan penanda tangan, dan tidak ada risiko data kontrak meninggalkan lingkungan Anda, menjadikannya sangat cocok untuk tim hukum, HR, dan pengadaan dengan persyaratan kepatuhan yang ketat.
Fitur utama OpenSign
Tanda tangan digital Public Key Infrastructure (PKI)
Tanda tangani dokumen menggunakan sertifikat PFX atau P12 sehingga setiap tanda tangan dapat diverifikasi secara kriptografis dan terbukti tidak dapat dimanipulasi di pembaca PDF mana pun.
Template yang dapat digunakan kembali
Simpan kontrak yang sering digunakan sebagai template dengan peran penanda tangan yang sudah ditentukan sebelumnya dan kolom formulir untuk meluncurkan alur kerja berulang dalam hitungan detik.
Alur kerja multi-penanda tangan
Arahkan dokumen ke beberapa penerima secara berurutan atau paralel dan lacak siapa yang telah melihat, menandatangani, atau menolak secara real-time.
Jejak audit dan sertifikat
Setiap tindakan dicatat dengan stempel waktu dan alamat IP, menghasilkan sertifikat penyelesaian yang dapat dipertahankan secara hukum yang dilampirkan pada setiap dokumen yang ditandatangani.
Penandatanganan tatap muka
Dapatkan tanda tangan pada perangkat bersama untuk alur kerja tatap muka seperti onboarding, NDA, dan surat pernyataan tanpa perlu bolak-balik email.
REST API dan webhooks
Sematkan penandatanganan ke aplikasi yang sudah ada menggunakan REST API yang didokumentasikan dan picu sistem hilir dengan webhook penyelesaian.
Jalankan OpenSign lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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