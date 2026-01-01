Tolgee adalah platform manajemen lokalisasi dan terjemahan open-source yang memungkinkan tim pengembangan mengelola semua kunci terjemahan aplikasi mereka di satu tempat. Fitur unggulannya adalah pengeditan dalam konteks â€” penerjemah dapat memodifikasi string langsung di dalam aplikasi yang sedang berjalan tanpa menyentuh file kode.

Self-hosting Tolgee di VPS menjaga semua data terjemahan di bawah kendali Anda dan menghilangkan biaya per-string atau per-kursi yang umum pada alternatif SaaS. SDK untuk React, Angular, Vue, dan framework lainnya terintegrasi langsung dengan platform, dan REST API mendukung otomatisasi pipeline CI/CD.