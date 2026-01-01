Deploy Tolgee dengan instalasi sekali klik.
Platform lokalisasi open-source dengan pengeditan dalam konteks dan integrasi SDK untuk menerjemahkan aplikasi ke berbagai bahasa.
Pilih paket VPS untuk Tolgee
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Tolgee
Tolgee adalah platform manajemen lokalisasi dan terjemahan open-source yang memungkinkan tim pengembangan mengelola semua kunci terjemahan aplikasi mereka di satu tempat. Fitur unggulannya adalah pengeditan dalam konteks â€” penerjemah dapat memodifikasi string langsung di dalam aplikasi yang sedang berjalan tanpa menyentuh file kode.
Self-hosting Tolgee di VPS menjaga semua data terjemahan di bawah kendali Anda dan menghilangkan biaya per-string atau per-kursi yang umum pada alternatif SaaS. SDK untuk React, Angular, Vue, dan framework lainnya terintegrasi langsung dengan platform, dan REST API mendukung otomatisasi pipeline CI/CD.
Fitur utama Tolgee
Pengeditan langsung
Penerjemah dapat mengedit string langsung di antarmuka aplikasi langsung Anda, menghilangkan kebutuhan untuk mencari-cari di file kunci.
Manajemen multibahasa
Kelola semua kunci terjemahan dan nilainya di setiap bahasa target dari satu dasbor yang terorganisir.
Framework SDKs
SDK resmi untuk React, Angular, Vue, dan Svelte mengintegrasikan Tolgee langsung ke dalam proses build aplikasi Anda.
Terjemahan mesin
Mengisi terjemahan secara otomatis menggunakan Google Translate, DeepL, atau AWS Translate untuk mempercepat alur kerja lokalisasi.
REST API & CLI
Otomatiskan impor dan ekspor terjemahan dalam pipeline CI/CD menggunakan REST API atau alat baris perintah.
Jalankan Tolgee lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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