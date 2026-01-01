ZITADEL adalah platform manajemen identitas dan akses cloud-native, open-source yang menyediakan autentikasi, otorisasi, dan manajemen pengguna untuk aplikasi modern. Platform ini mendukung OIDC, OAuth 2.0, SAML, dan passkey secara langsung â€” menjadikannya alternatif self-hosted yang lengkap untuk Auth0, Keycloak, atau AWS Cognito.

Self-hosting ZITADEL di VPS Anda sendiri memberi Anda kontrol penuh atas data pengguna, persyaratan kepatuhan, dan alur autentikasi tanpa biaya per pengguna atau vendor lock-in. Arsitektur event-sourced-nya memastikan jejak audit yang lengkap dan tidak dapat diubah dari semua operasi identitas.