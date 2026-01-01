Deploy ZITADEL dengan instalasi instan.
Platform infrastruktur identitas open-source untuk autentikasi, SSO, dan manajemen pengguna di seluruh aplikasi Anda.
Pilih paket VPS untuk ZITADEL
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan ZITADEL
ZITADEL adalah platform manajemen identitas dan akses cloud-native, open-source yang menyediakan autentikasi, otorisasi, dan manajemen pengguna untuk aplikasi modern. Platform ini mendukung OIDC, OAuth 2.0, SAML, dan passkey secara langsung â€” menjadikannya alternatif self-hosted yang lengkap untuk Auth0, Keycloak, atau AWS Cognito.
Self-hosting ZITADEL di VPS Anda sendiri memberi Anda kontrol penuh atas data pengguna, persyaratan kepatuhan, dan alur autentikasi tanpa biaya per pengguna atau vendor lock-in. Arsitektur event-sourced-nya memastikan jejak audit yang lengkap dan tidak dapat diubah dari semua operasi identitas.
Fitur utama ZITADEL
Single Sign-On
Pusatkan autentikasi di semua aplikasi Anda dengan dukungan OIDC dan SAML, memberikan pengguna satu login untuk semua yang mereka akses.
Passkey autentikasi
Aktifkan login tanpa kata sandi menggunakan passkey WebAuthn dan kunci keamanan perangkat keras untuk akses yang tahan phishing dan tanpa kredensial.
Native multi-tenancy
Kelola beberapa organisasi dan aplikasi dari satu instans ZITADEL dengan isolasi lengkap antar penyewa dan branding per organisasi.
Jejak audit yang tidak dapat diubah
Arsitektur berbasis peristiwa mencatat setiap operasi identitas sebagai event yang tidak dapat diubah, menyediakan log tingkat kepatuhan untuk persyaratan SOC 2 dan GDPR.
Federasi Identitas
Hubungkan Google, GitHub, Microsoft, dan penyedia OIDC kustom agar pengguna dapat masuk dengan akun mereka yang sudah ada di seluruh stack Anda.
Jalankan ZITADEL lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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