Deploy instan PeerTube.
Platform video peer-to-peer terfederasi untuk menerbitkan dan berbagi video tanpa bergantung pada YouTube atau infrastruktur pusat.
Pilih paket VPS untuk PeerTube
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan PeerTube
PeerTube adalah platform hosting video terfederasi, sumber terbuka, dan gratis yang dibangun sebagai alternatif mandiri untuk YouTube dan Vimeo. Setiap instans PeerTube bersifat independen tetapi saling terhubung melalui protokol ActivityPub, sehingga penonton Anda dapat mengikuti channel dari server PeerTube lainnya, sementara setiap video, komentar, dan langganan berada di infrastruktur yang Anda kendalikan.
Streaming peer-to-peer WebRTC memungkinkan penonton berbagi bandwidth satu sama lain, sehingga satu video populer tidak akan membuat server Anda down saat terjadi lonjakan traffic. PostgreSQL, Redis, dan pipeline transkoding yang dibundel berjalan sepenuhnya di VPS Anda, memberikan kepemilikan penuh kepada kreator dan komunitas atas konten, audiens, dan kebijakan moderasi mereka â€” tanpa feed algoritmik, tanpa demonetisasi, tanpa perantara pengiklan.
Fitur utama PeerTube
Terfederasi melalui ActivityPub
Penonton dari PeerTube, Mastodon, atau instance ActivityPub lainnya dapat mengikuti kanal Anda, berkomentar, dan membagikan video di seluruh Fediverse.
Streaming peer-to-peer
WebRTC berbasis browser mengurangi bandwidth server dengan memungkinkan penonton berbagi potongan video, sehingga unggah viral tidak membuat VPS Anda crash.
Transcoding bawaan
Transcoding otomatis menghasilkan beberapa tingkat kualitas untuk setiap unggahan â€“ 240p hingga 4K â€“ tanpa layanan transcoding eksternal.
Live streaming dan RTMP
Streaming langsung dari OBS atau encoder yang kompatibel dengan RTMP langsung ke channel PeerTube Anda dengan rekaman dan tayangan ulang.
Manajemen channel dan playlist
Atur video ke dalam channel, playlist, dan seri dengan thumbnail kustom, deskripsi, dan izin untuk kolaborator.
API Terbuka dan sematan
Sematkan video di mana saja dengan iframe satu baris dan berintegrasi dengan alat eksternal melalui REST API yang terdokumentasi lengkap.
Jalankan PeerTube lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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