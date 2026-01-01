PeerTube adalah platform hosting video terfederasi, sumber terbuka, dan gratis yang dibangun sebagai alternatif mandiri untuk YouTube dan Vimeo. Setiap instans PeerTube bersifat independen tetapi saling terhubung melalui protokol ActivityPub, sehingga penonton Anda dapat mengikuti channel dari server PeerTube lainnya, sementara setiap video, komentar, dan langganan berada di infrastruktur yang Anda kendalikan.

Streaming peer-to-peer WebRTC memungkinkan penonton berbagi bandwidth satu sama lain, sehingga satu video populer tidak akan membuat server Anda down saat terjadi lonjakan traffic. PostgreSQL, Redis, dan pipeline transkoding yang dibundel berjalan sepenuhnya di VPS Anda, memberikan kepemilikan penuh kepada kreator dan komunitas atas konten, audiens, dan kebijakan moderasi mereka â€” tanpa feed algoritmik, tanpa demonetisasi, tanpa perantara pengiklan.