Deploy instan NSQ.
Platform pesan terdistribusi real-time yang dirancang untuk toleransi kesalahan dan streaming throughput tinggi dalam skala besar.
Pilih paket VPS untuk NSQ
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan NSQ
NSQ adalah platform pesan terdistribusi real-time yang awalnya dibangun di Bitly untuk menangani miliaran pesan per hari. Tidak seperti broker tradisional, NSQ berjalan sebagai klaster terdesentralisasi dari daemon kecil â€” tidak ada hambatan broker tunggal, tidak ada node master, dan tidak ada status bersama â€” sehingga produsen dan konsumen dapat menskalakan secara horizontal tanpa konfigurasi ulang.
Self-hosting NSQ di VPS Anda sendiri menjaga aliran peristiwa bervolume tinggi, telemetri, dan pipeline pekerjaan asinkron di dalam infrastruktur Anda tanpa biaya per pesan dan tanpa pembatasan layanan terkelola. Admin web yang dibundel memberikan visibilitas real-time ke topik, saluran, dan tingkat pesan, sementara layanan penemuan lookupd menghilangkan kebutuhan akan alamat broker yang di-hardcode di seluruh armada Anda.
Fitur utama NSQ
Topologi terdesentralisasi
Jalankan daemon nsqd yang berlokasi bersama produsen dan gunakan nsqlookupd untuk penemuan â€” tidak ada satu titik kegagalan pun dan tidak ada broker pusat yang menghambat throughput.
Pengiriman minimal sekali
Antrean pesan persisten dengan luapan disk menjamin pesan tetap bertahan meskipun terjadi pemadaman konsumen dan lonjakan lalu lintas tanpa menghilangkan peristiwa.
Penyebaran saluran
Topik disiarkan ke beberapa saluran independen, memungkinkan kelompok konsumen yang berbeda memproses aliran peristiwa yang sama secara paralel tanpa koordinasi.
UI admin Realtime
Dashboard nsqadmin berbasis browser menampilkan tingkat pesan langsung, kedalaman per saluran, dan statistik per node sehingga Anda dapat memecahkan masalah aliran data tanpa alat CLI.
Klien HTTP dan TCP
Pustaka klien native di Go, Python, Java, Node.js, dan lainnya, ditambah API HTTP sederhana untuk publikasi â€“ integrasikan dari bahasa apa pun tanpa protokol khusus.
Jalankan NSQ lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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