NSQ adalah platform pesan terdistribusi real-time yang awalnya dibangun di Bitly untuk menangani miliaran pesan per hari. Tidak seperti broker tradisional, NSQ berjalan sebagai klaster terdesentralisasi dari daemon kecil â€” tidak ada hambatan broker tunggal, tidak ada node master, dan tidak ada status bersama â€” sehingga produsen dan konsumen dapat menskalakan secara horizontal tanpa konfigurasi ulang.

Self-hosting NSQ di VPS Anda sendiri menjaga aliran peristiwa bervolume tinggi, telemetri, dan pipeline pekerjaan asinkron di dalam infrastruktur Anda tanpa biaya per pesan dan tanpa pembatasan layanan terkelola. Admin web yang dibundel memberikan visibilitas real-time ke topik, saluran, dan tingkat pesan, sementara layanan penemuan lookupd menghilangkan kebutuhan akan alamat broker yang di-hardcode di seluruh armada Anda.