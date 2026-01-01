Duplicati adalah client backup open-source gratis yang mengenkripsi data dengan AES-256 sebelum mengirimkan backup terenkripsi, incremental, terdeduplikasi, dan terkompresi ke lebih dari 20 storage backend â€” termasuk Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2, dan protokol standar seperti SFTP dan WebDAV. Karena semuanya dienkripsi di sisi klien, data Anda tetap pribadi bahkan saat disimpan di layanan cloud pihak ketiga.

Antarmuka web yang bersih memudahkan konfigurasi job backup, mengatur kebijakan retensi, memverifikasi integritas backup, dan memantau jadwal berjalan. Deduplikasi tingkat blok dan kompresi menjaga biaya penyimpanan tetap rendah bahkan untuk set data besar. Self-hosting Duplicati di VPS memberi Anda mesin backup yang andal dan selalu aktif yang menjalankan job terjadwal secara konsisten tanpa bergantung pada komputer pribadi yang menyala.