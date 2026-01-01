Deploy Duplicati instan.
Client backup open-source yang membuat backup terenkripsi dan incremental ke cloud storage dan server jarak jauh dengan interface web yang sederhana.
Pilih paket VPS untuk Duplicati
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Duplicati
Duplicati adalah client backup open-source gratis yang mengenkripsi data dengan AES-256 sebelum mengirimkan backup terenkripsi, incremental, terdeduplikasi, dan terkompresi ke lebih dari 20 storage backend â€” termasuk Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2, dan protokol standar seperti SFTP dan WebDAV. Karena semuanya dienkripsi di sisi klien, data Anda tetap pribadi bahkan saat disimpan di layanan cloud pihak ketiga.
Antarmuka web yang bersih memudahkan konfigurasi job backup, mengatur kebijakan retensi, memverifikasi integritas backup, dan memantau jadwal berjalan. Deduplikasi tingkat blok dan kompresi menjaga biaya penyimpanan tetap rendah bahkan untuk set data besar. Self-hosting Duplicati di VPS memberi Anda mesin backup yang andal dan selalu aktif yang menjalankan job terjadwal secara konsisten tanpa bergantung pada komputer pribadi yang menyala.
Fitur utama Duplicati
Enkripsi sisi klien AES-256
Mengenkripsi semua data sebelum meninggalkan server Anda, sehingga cadangan di penyimpanan cloud pihak ketiga tetap sepenuhnya pribadi.
20+ backend penyimpanan
Mendukung Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV, dan banyak tujuan lainnya dari satu antarmuka.
Inkremental dan dideduplikasi
Hanya mengunggah blok yang berubah setelah proses pencadangan pertama, secara drastis mengurangi penggunaan penyimpanan dan bandwidth unggah pada pekerjaan berikutnya.
Penjadwalan fleksibel
Konfigurasi jendela pencadangan otomatis dengan kebijakan retensi yang secara otomatis menghapus titik pemulihan lama untuk mengelola biaya penyimpanan.
Verifikasi Backup
Secara berkala menguji integritas cadangan dengan memulihkan dan membandingkan data, mendeteksi kerusakan tersembunyi sebelum menjadi masalah pemulihan.
Jalankan Duplicati lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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