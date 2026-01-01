KeeWeb adalah pengelola kata sandi gratis dan open-source yang berjalan sepenuhnya di browser dan sepenuhnya kompatibel dengan format KeePass (.kdbx). Ini memungkinkan Anda membuka dan mengelola vault KeePass Anda yang sudah ada langsung dari browser Anda tanpa plugin atau klien native apa pun â€” vault Anda tetap berada di bawah kendali Anda di penyimpanan Anda sendiri.

Self-hosting KeeWeb di VPS Anda berarti Anda dapat mengakses kata sandi Anda dari perangkat apa pun dengan browser, sambil menjaga aplikasi itu sendiri tetap pribadi dan independen dari layanan cloud pihak ketiga. File vault tidak pernah dikirim ke server mana pun; file tersebut dibuka dan didekripsi di sisi klien di browser Anda.