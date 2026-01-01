Diskon KeeWeb hingga 69%

Deploy KeeWeb dengan instalasi instan.

Pengelola kata sandi sumber terbuka berbasis web yang sepenuhnya kompatibel dengan basis data KeePass.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy KeeWeb dengan instalasi instan.

Pilih paket VPS untuk KeeWeb

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan KeeWeb

KeeWeb adalah pengelola kata sandi gratis dan open-source yang berjalan sepenuhnya di browser dan sepenuhnya kompatibel dengan format KeePass (.kdbx). Ini memungkinkan Anda membuka dan mengelola vault KeePass Anda yang sudah ada langsung dari browser Anda tanpa plugin atau klien native apa pun â€” vault Anda tetap berada di bawah kendali Anda di penyimpanan Anda sendiri.

Self-hosting KeeWeb di VPS Anda berarti Anda dapat mengakses kata sandi Anda dari perangkat apa pun dengan browser, sambil menjaga aplikasi itu sendiri tetap pribadi dan independen dari layanan cloud pihak ketiga. File vault tidak pernah dikirim ke server mana pun; file tersebut dibuka dan didekripsi di sisi klien di browser Anda.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama KeeWeb

Kompatibilitas KeePass

Buka dan edit file .kdbx apa pun yang dibuat oleh KeePass, KeePassXC, atau aplikasi lain yang kompatibel dengan KeePass tanpa konversi.

Keamanan sisi klien

Semua dekripsi vault terjadi di browser Anda â€” kata sandi utama Anda dan konten vault tidak pernah meninggalkan perangkat Anda atau menyentuh server.

Beberapa storage backends

Muat brankas dari file lokal, Dropbox, Google Drive, OneDrive, atau penyimpanan jarak jauh yang kompatibel dengan WebDAV mana pun.

Dukungan plugin

Perluas KeeWeb dengan plugin komunitas untuk tema, kolom kustom, pembuatan OTP, dan integrasi tambahan.

Akses lintas platform

Akses kata sandi Anda dari perangkat mana pun dengan browser modern â€” tidak diperlukan instalasi native di desktop atau perangkat seluler.

Jalankan KeeWeb lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

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