Deploy KeeWeb dengan instalasi instan.
Pengelola kata sandi sumber terbuka berbasis web yang sepenuhnya kompatibel dengan basis data KeePass.
Pilih paket VPS untuk KeeWeb
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan KeeWeb
KeeWeb adalah pengelola kata sandi gratis dan open-source yang berjalan sepenuhnya di browser dan sepenuhnya kompatibel dengan format KeePass (.kdbx). Ini memungkinkan Anda membuka dan mengelola vault KeePass Anda yang sudah ada langsung dari browser Anda tanpa plugin atau klien native apa pun â€” vault Anda tetap berada di bawah kendali Anda di penyimpanan Anda sendiri.
Self-hosting KeeWeb di VPS Anda berarti Anda dapat mengakses kata sandi Anda dari perangkat apa pun dengan browser, sambil menjaga aplikasi itu sendiri tetap pribadi dan independen dari layanan cloud pihak ketiga. File vault tidak pernah dikirim ke server mana pun; file tersebut dibuka dan didekripsi di sisi klien di browser Anda.
Fitur utama KeeWeb
Kompatibilitas KeePass
Buka dan edit file .kdbx apa pun yang dibuat oleh KeePass, KeePassXC, atau aplikasi lain yang kompatibel dengan KeePass tanpa konversi.
Keamanan sisi klien
Semua dekripsi vault terjadi di browser Anda â€” kata sandi utama Anda dan konten vault tidak pernah meninggalkan perangkat Anda atau menyentuh server.
Beberapa storage backends
Muat brankas dari file lokal, Dropbox, Google Drive, OneDrive, atau penyimpanan jarak jauh yang kompatibel dengan WebDAV mana pun.
Dukungan plugin
Perluas KeeWeb dengan plugin komunitas untuk tema, kolom kustom, pembuatan OTP, dan integrasi tambahan.
Akses lintas platform
Akses kata sandi Anda dari perangkat mana pun dengan browser modern â€” tidak diperlukan instalasi native di desktop atau perangkat seluler.
Jalankan KeeWeb lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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