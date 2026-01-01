Tiny Tiny RSS adalah agregator RSS dan Atom feed open-source yang di-hosting sendiri, yang memungkinkan Anda mengikuti website, blog, dan sumber berita dari satu antarmuka web pribadi. Ini terus-menerus mengambil pembaruan di latar belakang sehingga feed Anda selalu terkini, dan menyediakan antarmuka yang fleksibel dengan pintasan keyboard, pencarian teks lengkap, label, filter, serta import/export OPML.

Beberapa akun pengguna didukung, masing-masing dengan langganan feed dan preferensi yang independen. API bawaan memungkinkan klien seluler seperti FeedMe dan Fluent Reader untuk terhubung dan menyinkronkan progres membaca. Self-hosting di VPS Anda menjaga riwayat bacaan dan langganan Anda tetap pribadi â€” tidak ada layanan pihak ketiga yang melihat apa yang Anda baca.