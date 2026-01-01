Deploy Tiny Tiny RSS dalam instalasi sekali klik.
Agregator berita RSS dan Atom multi-pengguna self-hosted untuk membaca dan mengelola feed dari browser mana pun.
Pilih paket VPS untuk Tiny Tiny RSS
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Tiny Tiny RSS
Tiny Tiny RSS adalah agregator RSS dan Atom feed open-source yang di-hosting sendiri, yang memungkinkan Anda mengikuti website, blog, dan sumber berita dari satu antarmuka web pribadi. Ini terus-menerus mengambil pembaruan di latar belakang sehingga feed Anda selalu terkini, dan menyediakan antarmuka yang fleksibel dengan pintasan keyboard, pencarian teks lengkap, label, filter, serta import/export OPML.
Beberapa akun pengguna didukung, masing-masing dengan langganan feed dan preferensi yang independen. API bawaan memungkinkan klien seluler seperti FeedMe dan Fluent Reader untuk terhubung dan menyinkronkan progres membaca. Self-hosting di VPS Anda menjaga riwayat bacaan dan langganan Anda tetap pribadi â€” tidak ada layanan pihak ketiga yang melihat apa yang Anda baca.
Fitur utama Tiny Tiny RSS
Pengambilan Feed Berkesinambungan
Mengambil pembaruan dari semua feed yang dilanggan di latar belakang sehingga artikel siap dibaca begitu Anda membuka aplikasi.
Bantuan Multi-pengguna
Buat beberapa akun independen, masing-masing dengan langganan feed, label, filter, dan preferensi membaca.
Mobile Klien API
API bawaan memungkinkan klien seluler populer seperti FeedMe, Fluent Reader, dan Reeder terhubung dan menyinkronkan progres bacaan Anda di seluruh perangkat.
Filter dan Label
Secara otomatis melabeli, memberi bintang, atau menyembunyikan artikel berdasarkan aturan yang Anda tentukan â€” jaga daftar bacaan Anda tetap fokus pada hal yang penting.
Impor dan Ekspor OPML
Impor langganan Anda yang sudah ada dari pembaca RSS lainnya melalui OPML dan ekspor dengan mudah saat Anda perlu bermigrasi.
Jalankan Tiny Tiny RSS lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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