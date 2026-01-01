Deploy instan Strapi
Headless CMS sumber terbuka terkemuka yang secara otomatis menghasilkan REST dan GraphQL API dari model konten Anda dengan panel admin yang dapat disesuaikan.
Pilih paket VPS untuk Strapi
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Strapi
Strapi adalah headless CMS open-source paling populer di dunia, yang dipercaya oleh lebih dari 800.000 developer. Ini menyediakan backend manajemen konten yang sepenuhnya dapat disesuaikan dengan panel admin drag-and-drop yang intuitif, API REST dan GraphQL yang dibuat secara otomatis, serta ekosistem plugin yang kaya. Tidak seperti CMS tradisional yang mengaitkan konten dengan frontend tetap, Strapi mengirimkan konten ke saluran mana pun â€” website, aplikasi seluler, perangkat IoT â€” melalui API standar.
Self-hosting Strapi di VPS Anda menghilangkan harga per-kursi dan batas laju API yang diberlakukan oleh penyedia CMS terkelola, sekaligus memberi Anda kendali penuh atas arsitektur konten, penyimpanan data, dan konfigurasi plugin Anda. Template ini memasangkan Strapi dengan PostgreSQL 16 untuk keandalan siap produksi.
Fitur utama Strapi
API Otomatis
Strapi membuat endpoint REST dan GraphQL secara otomatis saat Anda mendefinisikan jenis konten â€” tidak perlu pengodean API manual.
Drag-and-drop pembuat konten
Bangun model konten yang kompleks secara visual dengan bidang, komponen, dan zona dinamis tanpa menyentuh basis kode.
Kontrol akses berbasis peran
Tentukan izin terperinci berdasarkan jenis konten dan peran pengguna agar editor, manajer, dan konsumen API hanya dapat mengakses apa yang seharusnya.
Galeri media
Unggah, atur, dan optimalkan gambar serta file di pustaka media terpusat dengan pengubahan ukuran gambar otomatis dan konversi format.
Plugin ekosistem
Perluas Strapi dengan plugin marketplace untuk autentikasi, SEO, email, pencarian, dan lainnya â€” atau buat plugin kustom sesuai kebutuhan Anda.
Konten multibahasa
Kelola konten dalam berbagai bahasa dengan dukungan i18n bawaan, menerbitkan setiap lokal secara independen untuk mendukung audiens global.
Jalankan Strapi lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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