Strapi adalah headless CMS open-source paling populer di dunia, yang dipercaya oleh lebih dari 800.000 developer. Ini menyediakan backend manajemen konten yang sepenuhnya dapat disesuaikan dengan panel admin drag-and-drop yang intuitif, API REST dan GraphQL yang dibuat secara otomatis, serta ekosistem plugin yang kaya. Tidak seperti CMS tradisional yang mengaitkan konten dengan frontend tetap, Strapi mengirimkan konten ke saluran mana pun â€” website, aplikasi seluler, perangkat IoT â€” melalui API standar.

Self-hosting Strapi di VPS Anda menghilangkan harga per-kursi dan batas laju API yang diberlakukan oleh penyedia CMS terkelola, sekaligus memberi Anda kendali penuh atas arsitektur konten, penyimpanan data, dan konfigurasi plugin Anda. Template ini memasangkan Strapi dengan PostgreSQL 16 untuk keandalan siap produksi.