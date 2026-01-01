Deploy instan SABnzbd.
Pengunduh biner Usenet otomatis yang mengantrekan, memverifikasi, dan mengekstrak file NZB tanpa intervensi manual.
Pilih paket VPS untuk SABnzbd
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan SABnzbd
SABnzbd adalah pengunduh Usenet open-source terkemuka, yang mengotomatiskan seluruh alur kerja dari file NZB hingga file jadi: pengunduhan paralel dari beberapa server, verifikasi integritas PAR2, perbaikan otomatis, dan ekstraksi arsip â€” semuanya tanpa langkah manual. Ini telah menjadi tulang punggung alur kerja otomatisasi media selama lebih dari satu dekade.
Self-hosting SABnzbd di VPS menyediakan ketersediaan 24/7 untuk pemantauan RSS dan antrean unduhan tanpa harus menyalakan komputer rumah. Bandwidth pusat data seringkali melebihi kecepatan residensial, dan unduhan tersimpan di penyimpanan VPS untuk streaming atau pengambilan nanti melalui Sonarr, Radarr, dan tumpukan otomatisasi media yang lebih luas.
Fitur utama SABnzbd
Pemrosesan NZB otomatis
Menangani seluruh alur unduhan secara otomatis â€“ mengambil, memverifikasi dengan PAR2, memperbaiki file yang tidak lengkap, dan mengekstrak arsip tanpa intervensi pengguna.
Dukungan Multi Server
Terhubung ke beberapa penyedia Usenet dengan urutan prioritas dan konfigurasi fill-server untuk menyelesaikan unduhan meskipun cakupan artikel tidak lengkap.
Integrasi Sonarr dan Radarr
Berfungsi sebagai klien unduhan untuk tumpukan otomatisasi media arr yang populer, memungkinkan alur kerja akuisisi TV dan film yang sepenuhnya otomatis.
Penjadwalan Bandwidth
Atur batas kecepatan dan jam aktif agar unduhan tidak bersaing dengan layanan lain selama periode penggunaan puncak.
Pemantauan RSS Feed
Memantau feed RSS dari pengindeks Usenet dan secara otomatis memicu unduhan ketika konten baru yang sesuai dengan filter Anda diposting.
Jalankan SABnzbd lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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