SABnzbd adalah pengunduh Usenet open-source terkemuka, yang mengotomatiskan seluruh alur kerja dari file NZB hingga file jadi: pengunduhan paralel dari beberapa server, verifikasi integritas PAR2, perbaikan otomatis, dan ekstraksi arsip â€” semuanya tanpa langkah manual. Ini telah menjadi tulang punggung alur kerja otomatisasi media selama lebih dari satu dekade.

Self-hosting SABnzbd di VPS menyediakan ketersediaan 24/7 untuk pemantauan RSS dan antrean unduhan tanpa harus menyalakan komputer rumah. Bandwidth pusat data seringkali melebihi kecepatan residensial, dan unduhan tersimpan di penyimpanan VPS untuk streaming atau pengambilan nanti melalui Sonarr, Radarr, dan tumpukan otomatisasi media yang lebih luas.