Lidarr adalah tool manajemen koleksi musik otomatis yang dibangun di atas framework arr yang terbukti. Aplikasi ini melacak diskografi artis, memantau RSS feed untuk rilisan album baru, lalu mendownload-nya lewat klien pilihan Anda, dan menatanya ke dalam folder yang tertata rapi, lengkap dengan tag dan struktur yang tepat â€” semuanya tanpa campur tangan manual.

Menjalankan Lidarr di VPS menjaganya tetap aktif 24/7, memastikan rilis baru terdeteksi segera setelah muncul, bahkan saat perangkat Anda di rumah mati. Aplikasi ini terintegrasi dengan qBittorrent, SABnzbd, NZBGet, dan klien download lainnya, serta terhubung ke Plex, Jellyfin, dan Emby untuk memperbarui koleksi musik di server Anda setelah setiap akuisisi.