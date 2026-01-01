Deploy Lidarr sekali klik.
Manajer koleksi musik otomatis yang memantau diskografi artis dan mengatur unduhan dengan metadata MusicBrainz.
Pilih paket VPS untuk Lidarr
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Lidarr
Lidarr adalah tool manajemen koleksi musik otomatis yang dibangun di atas framework arr yang terbukti. Aplikasi ini melacak diskografi artis, memantau RSS feed untuk rilisan album baru, lalu mendownload-nya lewat klien pilihan Anda, dan menatanya ke dalam folder yang tertata rapi, lengkap dengan tag dan struktur yang tepat â€” semuanya tanpa campur tangan manual.
Menjalankan Lidarr di VPS menjaganya tetap aktif 24/7, memastikan rilis baru terdeteksi segera setelah muncul, bahkan saat perangkat Anda di rumah mati. Aplikasi ini terintegrasi dengan qBittorrent, SABnzbd, NZBGet, dan klien download lainnya, serta terhubung ke Plex, Jellyfin, dan Emby untuk memperbarui koleksi musik di server Anda setelah setiap akuisisi.
Fitur utama Lidarr
Pemantauan Rilis Otomatis
Lacak artis mana pun dan secara otomatis mengunduh album, single, dan EP baru segera setelah muncul di indexer Anda yang dikonfigurasi.
Peningkatan Kualitas Profil
Tentukan format audio pilihan dan Lidarr akan secara otomatis mengganti file berkualitas rendah dengan FLAC atau versi bitrate yang lebih tinggi saat tersedia.
MusicBrainz Metadata
Perkaya perpustakaan Anda dengan nama artis yang akurat, sampul album, tanggal rilis, dan daftar lagu yang bersumber dari MusicBrainz.
Integrasi Media Server
Memicu pemindaian perpustakaan Plex, Jellyfin, atau Emby secara otomatis setelah unduhan selesai sehingga musik baru muncul seketika.
Manajemen Diskografi
Lihat katalog artis lengkap, tandai album yang diinginkan, dan lacak rilis mana yang hilang atau perlu peningkatan kualitas dari satu dashboard.
Jalankan Lidarr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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