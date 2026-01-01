Deploy instan Dependency-Track.
Platform analisis komponen sumber terbuka yang terus-menerus memantau software bills of materials untuk kerentanan, komponen usang, dan risiko lisensi.
Pilih paket VPS untuk Dependency-Track
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Dependency-Track
Dependency-Track adalah proyek unggulan OWASP yang memberikan visibilitas berkelanjutan kepada tim keamanan dan rekayasa terhadap risiko rantai pasokan perangkat lunak. Ini menyerap dokumen Software Bill of Materials (SBOM) dalam format CycloneDX dan menganalisis setiap komponen terhadap sumber kerentanan otoritatif termasuk National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index, dan VulnDB â€” sehingga satu pengungkapan CVE akan segera muncul di setiap proyek yang mengirimkan pustaka yang terpengaruh.
Self-hosting Dependency-Track menjaga SBOM dan temuan kerentanan tentang aplikasi proprietary Anda sepenuhnya di dalam infrastruktur Anda, yang penting bagi organisasi yang berada di bawah batasan regulasi atau kontraktual mengenai tempat telemetri rantai pasokan dapat berada. Deployment yang didukung PostgreSQL mempertahankan jejak audit lengkap inventaris komponen dan keputusan kebijakan di setiap rilis.
Fitur utama Dependency-Track
SBOM ingestion
Menerima daftar bahan CycloneDX langsung dari pipeline CI/CD, alat build, dan pemindai SCA â€” tidak diperlukan instalasi agen pada host aplikasi.
Informasi kerentanan multi-sumber
Mengorelasikan setiap komponen dengan NVD, GitHub Advisories, OSS Index, dan VulnDB sehingga CVE yang baru diungkapkan muncul di semua proyek yang terpengaruh segera.
Mesin kebijakan
Definisikan dan terapkan kebijakan tentang tingkat keparahan kerentanan, keluarga lisensi, dan usia komponen, serta gagal dalam build CI ketika proyek melanggar standar organisasi.
Kepatuhan lisensi
Mengidentifikasi setiap lisensi di seluruh grafik dependensi dan menandai lisensi yang tidak kompatibel atau terbatas sebelum dirilis.
EPSS dan konteks eksploitasi
Memprioritaskan temuan menggunakan Sistem Penilaian Prediksi Eksploitasi dan indikator eksploitasi yang diketahui, memfokuskan upaya remediasi pada kerentanan yang paling mungkin diserang.
REST API dan webhooks
REST API lengkap dan notifikasi keluar ke Slack, Microsoft Teams, Jira, dan webhook memungkinkan Anda mengintegrasikan temuan ke dalam alur kerja tiket dan peringatan yang sudah ada.
Jalankan Dependency-Track lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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