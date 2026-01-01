Dependency-Track adalah proyek unggulan OWASP yang memberikan visibilitas berkelanjutan kepada tim keamanan dan rekayasa terhadap risiko rantai pasokan perangkat lunak. Ini menyerap dokumen Software Bill of Materials (SBOM) dalam format CycloneDX dan menganalisis setiap komponen terhadap sumber kerentanan otoritatif termasuk National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index, dan VulnDB â€” sehingga satu pengungkapan CVE akan segera muncul di setiap proyek yang mengirimkan pustaka yang terpengaruh.

Self-hosting Dependency-Track menjaga SBOM dan temuan kerentanan tentang aplikasi proprietary Anda sepenuhnya di dalam infrastruktur Anda, yang penting bagi organisasi yang berada di bawah batasan regulasi atau kontraktual mengenai tempat telemetri rantai pasokan dapat berada. Deployment yang didukung PostgreSQL mempertahankan jejak audit lengkap inventaris komponen dan keputusan kebijakan di setiap rilis.