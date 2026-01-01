Diskon Dependency-Track hingga 69%

Deploy instan Dependency-Track.

Platform analisis komponen sumber terbuka yang terus-menerus memantau software bills of materials untuk kerentanan, komponen usang, dan risiko lisensi.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Dependency-Track.

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Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Dependency-Track

Dependency-Track adalah proyek unggulan OWASP yang memberikan visibilitas berkelanjutan kepada tim keamanan dan rekayasa terhadap risiko rantai pasokan perangkat lunak. Ini menyerap dokumen Software Bill of Materials (SBOM) dalam format CycloneDX dan menganalisis setiap komponen terhadap sumber kerentanan otoritatif termasuk National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index, dan VulnDB â€” sehingga satu pengungkapan CVE akan segera muncul di setiap proyek yang mengirimkan pustaka yang terpengaruh.

Self-hosting Dependency-Track menjaga SBOM dan temuan kerentanan tentang aplikasi proprietary Anda sepenuhnya di dalam infrastruktur Anda, yang penting bagi organisasi yang berada di bawah batasan regulasi atau kontraktual mengenai tempat telemetri rantai pasokan dapat berada. Deployment yang didukung PostgreSQL mempertahankan jejak audit lengkap inventaris komponen dan keputusan kebijakan di setiap rilis.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Dependency-Track

SBOM ingestion

Menerima daftar bahan CycloneDX langsung dari pipeline CI/CD, alat build, dan pemindai SCA â€” tidak diperlukan instalasi agen pada host aplikasi.

Informasi kerentanan multi-sumber

Mengorelasikan setiap komponen dengan NVD, GitHub Advisories, OSS Index, dan VulnDB sehingga CVE yang baru diungkapkan muncul di semua proyek yang terpengaruh segera.

Mesin kebijakan

Definisikan dan terapkan kebijakan tentang tingkat keparahan kerentanan, keluarga lisensi, dan usia komponen, serta gagal dalam build CI ketika proyek melanggar standar organisasi.

Kepatuhan lisensi

Mengidentifikasi setiap lisensi di seluruh grafik dependensi dan menandai lisensi yang tidak kompatibel atau terbatas sebelum dirilis.

EPSS dan konteks eksploitasi

Memprioritaskan temuan menggunakan Sistem Penilaian Prediksi Eksploitasi dan indikator eksploitasi yang diketahui, memfokuskan upaya remediasi pada kerentanan yang paling mungkin diserang.

REST API dan webhooks

REST API lengkap dan notifikasi keluar ke Slack, Microsoft Teams, Jira, dan webhook memungkinkan Anda mengintegrasikan temuan ke dalam alur kerja tiket dan peringatan yang sudah ada.

Jalankan Dependency-Track lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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