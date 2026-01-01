Deploy instan CloudBeaver.
Alat manajemen database berbasis web yang dibangun oleh tim DBeaver, mendukung PostgreSQL, MySQL, MongoDB, dan puluhan lainnya.
Pilih paket VPS untuk CloudBeaver
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan CloudBeaver
CloudBeaver adalah aplikasi manajemen database berbasis web yang dikembangkan oleh tim di balik klien desktop DBeaver yang populer. Aplikasi ini menghadirkan administrasi database tingkat profesional ke browser mana pun, memungkinkan tim untuk melakukan query, visualisasi, dan mengelola berbagai sistem database dari satu interface tanpa perlu menginstal software desktop di setiap mesin.
Self-hosting CloudBeaver di VPS Anda menjaga kredensial database dan hasil query tetap berada dalam jaringan Anda sendiri. Anda menghindari mengekspos database individual ke internet publik sambil memberikan tim Anda akses terpusat yang dikontrol peran ke database yang mereka butuhkan — dari perangkat mana pun, dari lokasi mana pun.
Fitur utama CloudBeaver
Dukungan multi-database
Hubungkan ke PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server, dan banyak lagi dari satu antarmuka terpadu.
Visual query builder
Buat kueri kompleks dengan antarmuka drag-and-drop, mengurangi kesalahan dan menurunkan hambatan bagi pengguna yang kurang berpengalaman.
Kontrol akses berbasis peran
Kelola izin pengguna di tingkat koneksi sehingga anggota tim hanya melihat database yang diizinkan untuk mereka akses.
Editor SQL Tingkat Lanjut
Editor berfitur lengkap dengan penyorotan sintaks, pelengkapan otomatis, dan riwayat kueri untuk pekerjaan database sehari-hari yang produktif.
Visualisasi data
Tampilkan hasil kueri sebagai bagan dan grafik langsung di browser tanpa mengekspor ke alat BI terpisah.
Jalankan CloudBeaver lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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