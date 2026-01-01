CloudBeaver adalah aplikasi manajemen database berbasis web yang dikembangkan oleh tim di balik klien desktop DBeaver yang populer. Aplikasi ini menghadirkan administrasi database tingkat profesional ke browser mana pun, memungkinkan tim untuk melakukan query, visualisasi, dan mengelola berbagai sistem database dari satu interface tanpa perlu menginstal software desktop di setiap mesin.

Self-hosting CloudBeaver di VPS Anda menjaga kredensial database dan hasil query tetap berada dalam jaringan Anda sendiri. Anda menghindari mengekspos database individual ke internet publik sambil memberikan tim Anda akses terpusat yang dikontrol peran ke database yang mereka butuhkan — dari perangkat mana pun, dari lokasi mana pun.