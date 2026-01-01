Deploy Grafana Pyroscope instan.
Backend profiling berkelanjutan open-source yang membantu Anda melakukan debug masalah CPU, memori, dan latensi hingga ke satu baris kode.
Pilih paket VPS untuk Grafana Pyroscope
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Grafana Pyroscope
Grafana Pyroscope adalah database profiling berkelanjutan open-source yang dibangun untuk menyimpan dan mengkueri data profiling dari aplikasi produksi dalam skala besar. Tidak seperti profiler sekali pakai yang Anda jalankan selama insiden, Pyroscope menyerap profil secara terus-menerus dari sumber Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF, dan OpenTelemetry sehingga Anda dapat membandingkan flame graph di seluruh deployment, wilayah, atau label kustom apa pun.
Self-hosting Pyroscope di VPS Anda menjaga data profil sensitif (sering kali berisi nama fungsi, jalur file, dan stack trace dari kode Anda) agar tidak berada di layanan pihak ketiga, sekaligus memungkinkan Anda menyesuaikan retensi dan penyimpanan agar sesuai dengan beban kerja Anda. Mode single-binary yang dibundel menjalankan komponen distributor, ingester, query, dan compactor dalam satu container dengan penyimpanan filesystem lokal â€” tidak memerlukan Kubernetes, object storage, atau dependensi eksternal.
Fitur utama Grafana Pyroscope
Continuous Profiling
Mengambil profil dari layanan yang berjalan sepanjang waktu alih-alih menunggu insiden, sehingga Anda dapat membandingkan dua titik waktu mana pun pada grafik nyala.
Dukungan Multi-Bahasa
SDK asli untuk Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, dan .NET, ditambah auto-instrumentasi Grafana Alloy dan eBPF untuk pembuatan profil tanpa kode dari biner apa pun.
OpenTelemetry Kompatibel
Terima profil melalui protokol OpenTelemetry dan korelasikan dengan jejak, metrik, dan log yang ada tanpa mengubah pipeline kolektor Anda.
Perbandingan Flame Graph
Bandingkan dua flame graph secara berdampingan untuk langsung melihat fungsi mana yang menurun setelah deployment, tidak berskala dengan baik di bawah beban, atau membaik setelah perbaikan.
Penyaringan Berbasis Tag
Bagi profil berdasarkan label apa pun â€” layanan, wilayah, versi, penyewa, atau dimensi kustom â€” untuk mengisolasi beban kerja yang tepat yang menyebabkan penurunan performa.
Single Binary Storage
Berjalan sebagai satu container dengan penyimpanan filesystem lokal secara default, dengan backend S3, GCS, dan Azure opsional ketika Anda melampaui satu node.
Jalankan Grafana Pyroscope lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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