Grafana Pyroscope adalah database profiling berkelanjutan open-source yang dibangun untuk menyimpan dan mengkueri data profiling dari aplikasi produksi dalam skala besar. Tidak seperti profiler sekali pakai yang Anda jalankan selama insiden, Pyroscope menyerap profil secara terus-menerus dari sumber Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF, dan OpenTelemetry sehingga Anda dapat membandingkan flame graph di seluruh deployment, wilayah, atau label kustom apa pun.

Self-hosting Pyroscope di VPS Anda menjaga data profil sensitif (sering kali berisi nama fungsi, jalur file, dan stack trace dari kode Anda) agar tidak berada di layanan pihak ketiga, sekaligus memungkinkan Anda menyesuaikan retensi dan penyimpanan agar sesuai dengan beban kerja Anda. Mode single-binary yang dibundel menjalankan komponen distributor, ingester, query, dan compactor dalam satu container dengan penyimpanan filesystem lokal â€” tidak memerlukan Kubernetes, object storage, atau dependensi eksternal.