FileFlows adalah sistem pemrosesan file cerdas yang secara otomatis mengelola dan mengoptimalkan library media Anda melalui alur kerja visual yang dapat disesuaikan. Ini memantau direktori untuk file baru, menerapkan aturan transcoding cerdas, dan dapat mengurangi kebutuhan penyimpanan hingga 90% â€” semuanya tanpa intervensi manual. Dukungan akselerasi hardware untuk Intel QuickSync, NVIDIA, dan AMD menjaga pemrosesan tetap cepat bahkan pada library besar.

Self-hosting FileFlows di VPS Anda memberikan alur kerja media Anda sumber daya CPU khusus sepanjang waktu, menjaga pemrosesan library Anda sepenuhnya pribadi, dan menghindari biaya per-file serta batasan bandwidth dari layanan transcoding berbasis cloud.