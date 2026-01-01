Deploy instan FileFlows
Pemroses file media otomatis yang secara cerdas mentranskode dan mengoptimalkan perpustakaan Anda, memperkecil ukuran file hingga 90%.
Pilih paket VPS untuk FileFlows
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan FileFlows
FileFlows adalah sistem pemrosesan file cerdas yang secara otomatis mengelola dan mengoptimalkan library media Anda melalui alur kerja visual yang dapat disesuaikan. Ini memantau direktori untuk file baru, menerapkan aturan transcoding cerdas, dan dapat mengurangi kebutuhan penyimpanan hingga 90% â€” semuanya tanpa intervensi manual. Dukungan akselerasi hardware untuk Intel QuickSync, NVIDIA, dan AMD menjaga pemrosesan tetap cepat bahkan pada library besar.
Self-hosting FileFlows di VPS Anda memberikan alur kerja media Anda sumber daya CPU khusus sepanjang waktu, menjaga pemrosesan library Anda sepenuhnya pribadi, dan menghindari biaya per-file serta batasan bandwidth dari layanan transcoding berbasis cloud.
Fitur utama FileFlows
Desainer Alur Visual
Bangun pipeline pemrosesan kustom dengan editor alur drag-and-drop â€“ tidak perlu scripting untuk membuat alur kerja multi-langkah yang kompleks.
Hingga 90% Pengurangan Ukuran
Transcoding cerdas ke H.265/HEVC, AV1, dan codec modern lainnya secara drastis mengecilkan ukuran file sambil mempertahankan kualitas visual.
Akselerasi Hardware
Mendukung Intel QuickSync, NVIDIA NVENC, dan encoder AMD untuk memindahkan proses transcoding dari CPU dan memproses file secara signifikan lebih cepat.
Pemantauan Berkas Otomatis
Memantau direktori untuk file baru dan secara otomatis memicu pemrosesan, sehingga pustaka Anda tetap optimal tanpa intervensi manual apa pun.
Ekosistem Plugin
Perluas FileFlows dengan plugin untuk normalisasi audio, manajemen subtitle, penggantian nama file, dan integrasi dengan server media seperti Plex dan Jellyfin.
Jalankan FileFlows lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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