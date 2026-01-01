Kiwix-serve adalah server HTTP resmi dari proyek Kiwix yang mengubah arsip ZIM menjadi perpustakaan yang cepat, dapat dicari, dan dapat diakses browser. ZIM adalah format arsip terkompresi terbuka yang menangkap seluruh website â€” Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED talks, MDN, Khan Academy, dan ratusan lainnya â€” untuk pembacaan offline sepenuhnya.

Self-hosting Kiwix-serve di VPS memberi Anda perpustakaan referensi permanen yang selalu online dan tidak bergantung pada internet publik, uptime situs asli, atau paywall upstream. Masukkan file ZIM ke dalam volume data dari perpustakaan Kiwix resmi dan server akan memuat ulang secara instan, menampilkan antarmuka web terpadu dengan pencarian teks lengkap di setiap arsip yang Anda muat.