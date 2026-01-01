Diskon Kiwix-serve hingga 69%

Deploy Kiwix-serve dengan instalasi sekali klik.

Pembaca luring yang dihosting sendiri untuk Wikipedia, Gutenberg, Stack Exchange, dan ribuan arsip ZIM.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Kiwix-serve dengan instalasi sekali klik.

Pilih paket VPS untuk Kiwix-serve

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Kiwix-serve

Kiwix-serve adalah server HTTP resmi dari proyek Kiwix yang mengubah arsip ZIM menjadi perpustakaan yang cepat, dapat dicari, dan dapat diakses browser. ZIM adalah format arsip terkompresi terbuka yang menangkap seluruh website â€” Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED talks, MDN, Khan Academy, dan ratusan lainnya â€” untuk pembacaan offline sepenuhnya.

Self-hosting Kiwix-serve di VPS memberi Anda perpustakaan referensi permanen yang selalu online dan tidak bergantung pada internet publik, uptime situs asli, atau paywall upstream. Masukkan file ZIM ke dalam volume data dari perpustakaan Kiwix resmi dan server akan memuat ulang secara instan, menampilkan antarmuka web terpadu dengan pencarian teks lengkap di setiap arsip yang Anda muat.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Kiwix-serve

Hot-reload ZIM library

Letakkan file ZIM baru ke dalam volume data dan kiwix-serve akan mengambilnya secara otomatis dengan library monitor bawaan â€“ tidak perlu memulai ulang.

Pencarian teks lengkap

Cari di setiap arsip yang dimuat dengan indeks teks lengkap terintegrasi, termasuk saran saat Anda mengetik untuk pencarian cepat di Wikipedia atau ZIM lainnya.

Bawa konten Anda sendiri

Pilih ZIM mana pun dari katalog resmi Kiwix â€” Wikipedia lengkap, Project Gutenberg, salinan data Stack Exchange, MDN, Khan Academy, TED, dan banyak lagi arsip referensi lainnya.

Dioptimalkan untuk membaca offline

Kompresi ZIM menjaga penyimpanan tetap rendah dan pencarian cepat, sehingga satu VPS dapat melayani arsip referensi yang sangat besar tanpa dependensi eksternal.

Katalog OPDS tersemat

Menyediakan umpan OPDS dari perpustakaan Anda agar pembaca Kiwix di perangkat seluler dan desktop dapat menemukan dan mengunduh judul langsung dari server Anda.

Diinisialisasi pada booting pertama

URL unduhan ZIM opsional mengambil arsip pertama Anda secara otomatis saat waktu deployment, sehingga server dapat dijelajahi begitu server online.

Jalankan Kiwix-serve lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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