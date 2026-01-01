Deploy Kiwix-serve dengan instalasi sekali klik.
Pembaca luring yang dihosting sendiri untuk Wikipedia, Gutenberg, Stack Exchange, dan ribuan arsip ZIM.
Pilih paket VPS untuk Kiwix-serve
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Kiwix-serve
Kiwix-serve adalah server HTTP resmi dari proyek Kiwix yang mengubah arsip ZIM menjadi perpustakaan yang cepat, dapat dicari, dan dapat diakses browser. ZIM adalah format arsip terkompresi terbuka yang menangkap seluruh website â€” Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED talks, MDN, Khan Academy, dan ratusan lainnya â€” untuk pembacaan offline sepenuhnya.
Self-hosting Kiwix-serve di VPS memberi Anda perpustakaan referensi permanen yang selalu online dan tidak bergantung pada internet publik, uptime situs asli, atau paywall upstream. Masukkan file ZIM ke dalam volume data dari perpustakaan Kiwix resmi dan server akan memuat ulang secara instan, menampilkan antarmuka web terpadu dengan pencarian teks lengkap di setiap arsip yang Anda muat.
Fitur utama Kiwix-serve
Hot-reload ZIM library
Letakkan file ZIM baru ke dalam volume data dan kiwix-serve akan mengambilnya secara otomatis dengan library monitor bawaan â€“ tidak perlu memulai ulang.
Pencarian teks lengkap
Cari di setiap arsip yang dimuat dengan indeks teks lengkap terintegrasi, termasuk saran saat Anda mengetik untuk pencarian cepat di Wikipedia atau ZIM lainnya.
Bawa konten Anda sendiri
Pilih ZIM mana pun dari katalog resmi Kiwix â€” Wikipedia lengkap, Project Gutenberg, salinan data Stack Exchange, MDN, Khan Academy, TED, dan banyak lagi arsip referensi lainnya.
Dioptimalkan untuk membaca offline
Kompresi ZIM menjaga penyimpanan tetap rendah dan pencarian cepat, sehingga satu VPS dapat melayani arsip referensi yang sangat besar tanpa dependensi eksternal.
Katalog OPDS tersemat
Menyediakan umpan OPDS dari perpustakaan Anda agar pembaca Kiwix di perangkat seluler dan desktop dapat menemukan dan mengunduh judul langsung dari server Anda.
Diinisialisasi pada booting pertama
URL unduhan ZIM opsional mengambil arsip pertama Anda secara otomatis saat waktu deployment, sehingga server dapat dijelajahi begitu server online.
Jalankan Kiwix-serve lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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