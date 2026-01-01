OwnTracks Recorder adalah backend resmi untuk aplikasi OwnTracks iOS dan Android, memberikan Anda alternatif yang sepenuhnya di-host sendiri untuk layanan berbagi lokasi komersial. Recorder berlangganan ke broker MQTT pribadi Anda, menyerap publikasi lokasi dari ponsel Anda, dan menyimpan setiap titik sebagai file biasa di disk tanpa memerlukan database eksternal.

Server HTTP bawaan mengekspos REST API, aliran WebSocket langsung, dan tampilan siap pakai untuk posisi terakhir, trek harian, dan peta GeoJSON. Template ini menggabungkan Recorder dengan broker Eclipse Mosquitto yang memiliki autentikasi kata sandi yang diaktifkan secara default, sehingga Anda dapat mengarahkan aplikasi OwnTracks Anda ke VPS Anda dan mulai mengumpulkan riwayat lokasi tanpa pernah mengirimkan data pergerakan Anda ke pihak ketiga.