Deploy instan OwnTracks Recorder.
Backend yang di-hosting sendiri yang menyimpan dan memvisualisasikan data lokasi yang diterbitkan oleh aplikasi ponsel OwnTracks melalui MQTT.
Pilih paket VPS untuk OwnTracks Recorder
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OwnTracks Recorder
OwnTracks Recorder adalah backend resmi untuk aplikasi OwnTracks iOS dan Android, memberikan Anda alternatif yang sepenuhnya di-host sendiri untuk layanan berbagi lokasi komersial. Recorder berlangganan ke broker MQTT pribadi Anda, menyerap publikasi lokasi dari ponsel Anda, dan menyimpan setiap titik sebagai file biasa di disk tanpa memerlukan database eksternal.
Server HTTP bawaan mengekspos REST API, aliran WebSocket langsung, dan tampilan siap pakai untuk posisi terakhir, trek harian, dan peta GeoJSON. Template ini menggabungkan Recorder dengan broker Eclipse Mosquitto yang memiliki autentikasi kata sandi yang diaktifkan secara default, sehingga Anda dapat mengarahkan aplikasi OwnTracks Anda ke VPS Anda dan mulai mengumpulkan riwayat lokasi tanpa pernah mengirimkan data pergerakan Anda ke pihak ketiga.
Fitur utama OwnTracks Recorder
Lokasi pribadi backend
Menyimpan setiap publikasi posisi dari aplikasi OwnTracks Anda di server Anda sendiri tanpa melibatkan cloud pihak ketiga.
MQTT broker bawaan
Eclipse Mosquitto yang disertakan dengan autentikasi kata sandi siap untuk ponsel terhubung dari mana saja di internet.
Peta real-time dan jejak
UI web menampilkan posisi terakhir, jejak harian, dan peta langsung yang diperbarui melalui WebSocket saat lokasi baru tiba.
REST dan WebSocket API
Mengkueri lokasi yang tersimpan sebagai JSON, GeoJSON, atau CSV melalui REST API yang terdokumentasi, atau streaming pembaruan melalui WebSocket.
Penyimpanan file biasa
Tidak ada database SQL untuk dioperasikan â€” poin ditulis sebagai file datar yang mudah untuk dicadangkan, diperiksa, dan diarsipkan.
Lua hooks dan ocat
Perluas ingesti dengan Lua hooks dan riwayat kueri dari baris perintah menggunakan utilitas ocat yang disertakan.
Jalankan OwnTracks Recorder lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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