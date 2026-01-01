Weaviate adalah database vektor open-source yang dirancang untuk aplikasi AI-native. Weaviate menyimpan objek data bersama dengan embedding vektornya, memungkinkan pencarian kemiripan semantik yang cepat yang melampaui pencocokan kata kunci untuk menemukan konten yang secara konseptual terkait. Database ini mendukung pencarian hibrida yang menggabungkan pendekatan vektor dan kata kunci untuk akurasi pengambilan yang optimal.

Self-hosting Weaviate di VPS memberikan aplikasi AI penyimpanan vektor khusus tanpa biaya per kueri dan kontrol penuh atas residensi data. Weaviate terintegrasi dengan penyedia LLM utama termasuk OpenAI, Cohere, dan Hugging Face, serta terhubung langsung dengan LangChain dan LlamaIndex untuk membangun pipeline RAG dan fitur pencarian semantik.