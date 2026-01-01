Deploy instan Weaviate.
Database vektor open-source untuk aplikasi AI dengan pencarian semantik, pencarian hibrida, dan integrasi LLM.
Pilih paket VPS untuk Weaviate
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Weaviate
Weaviate adalah database vektor open-source yang dirancang untuk aplikasi AI-native. Weaviate menyimpan objek data bersama dengan embedding vektornya, memungkinkan pencarian kemiripan semantik yang cepat yang melampaui pencocokan kata kunci untuk menemukan konten yang secara konseptual terkait. Database ini mendukung pencarian hibrida yang menggabungkan pendekatan vektor dan kata kunci untuk akurasi pengambilan yang optimal.
Self-hosting Weaviate di VPS memberikan aplikasi AI penyimpanan vektor khusus tanpa biaya per kueri dan kontrol penuh atas residensi data. Weaviate terintegrasi dengan penyedia LLM utama termasuk OpenAI, Cohere, dan Hugging Face, serta terhubung langsung dengan LangChain dan LlamaIndex untuk membangun pipeline RAG dan fitur pencarian semantik.
Fitur utama Weaviate
Pencarian vektor semantik
Temukan konten yang secara konseptual serupa menggunakan embedding vektor daripada pencocokan kata kunci yang persis untuk hasil pencarian yang lebih cerdas.
Pencarian hibrida
Gabungkan kesamaan vektor dan pencarian kata kunci BM25 dengan pembobotan yang dapat dikonfigurasi untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua pendekatan pengambilan.
Integrasi LLM (Large Language Model)
Modul bawaan menghubungkan Weaviate ke OpenAI, Cohere, dan Hugging Face untuk pembuatan embedding otomatis dan kueri generatif.
GraphQL dan REST API
Kueri dan kelola data melalui API GraphQL atau endpoint REST dengan library klien untuk Python, JavaScript, Go, dan Java.
Dukungan multi-modal
Menyimpan dan mencari di seluruh objek teks, gambar, audio, dan video menggunakan modul vektorisasi yang sesuai untuk setiap jenis data.
Jalankan Weaviate lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.