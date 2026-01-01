Deploy TrailBase instalasi instan.
Alternatif Firebase open-source dengan API type-safe, langganan realtime, autentikasi, dan UI admin dalam satu executable.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan TrailBase
TrailBase adalah alternatif Firebase dengan eksekusi tunggal sub-milidetik yang dibangun di atas Rust, SQLite, dan Wasmtime. Platform ini mengemas API REST dan real-time yang aman tipe, autentikasi berbasis JWT dengan penyedia OAuth2, runtime WebAssembly bawaan untuk logika server kustom, serta dashboard admin yang rapi ke dalam satu biner â€” sehingga backend lengkap dapat dijalankan sebagai satu proses tanpa perlu mengoperasikan database eksternal.
Self-hosting TrailBase di VPS Anda sendiri akan menjaga catatan pengguna, data aplikasi, dan token autentikasi sepenuhnya di bawah kendali Anda. Ini juga menghilangkan biaya BaaS per permintaan dan memberikan latensi yang dapat diprediksi berkat penyimpanan SQLite lokal. SDK Klien untuk TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin, dan C# memudahkan integrasi dengan aplikasi web dan seluler.
Fitur utama TrailBase
Type-safe APIs
Definisikan koleksi di UI admin dan TrailBase secara otomatis membuat endpoint REST yang aman tipe dengan Skema JSON, menghilangkan kode CRUD yang rapuh dan ditulis secara manual.
Realtime langganan
API realtime berbasis push memungkinkan klien berlangganan perubahan data dan tetap sinkron tanpa polling, ideal untuk aplikasi kolaboratif dan yang diperbarui secara langsung.
runtime WebAssembly
Jalankan logika sisi server kustom yang ditulis dalam JavaScript, Rust, atau Go sebagai komponen WASM yang di-sandbox, tanpa perlu membangun ulang atau memulai ulang server.
Autentikasi bawaan
Pendaftaran email/kata sandi ditambah penyedia OAuth2 seperti Google dan Discord berfungsi secara langsung menggunakan JWT dan token penyegar â€” tidak diperlukan layanan identitas terpisah.
Admin dashboard
UI web terintegrasi memungkinkan Anda mengelola tabel, menjelajahi catatan, mengonfigurasi autentikasi, dan memeriksa log tanpa menulis SQL atau panggilan REST secara manual.
Biner tunggal di SQLite
Semuanya berjalan dari satu executable Rust yang didukung oleh SQLite, sehingga deployment tetap sederhana dan kueri tetap cepat tanpa server database terpisah.
Jalankan TrailBase lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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