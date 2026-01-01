TrailBase adalah alternatif Firebase dengan eksekusi tunggal sub-milidetik yang dibangun di atas Rust, SQLite, dan Wasmtime. Platform ini mengemas API REST dan real-time yang aman tipe, autentikasi berbasis JWT dengan penyedia OAuth2, runtime WebAssembly bawaan untuk logika server kustom, serta dashboard admin yang rapi ke dalam satu biner â€” sehingga backend lengkap dapat dijalankan sebagai satu proses tanpa perlu mengoperasikan database eksternal.

Self-hosting TrailBase di VPS Anda sendiri akan menjaga catatan pengguna, data aplikasi, dan token autentikasi sepenuhnya di bawah kendali Anda. Ini juga menghilangkan biaya BaaS per permintaan dan memberikan latensi yang dapat diprediksi berkat penyimpanan SQLite lokal. SDK Klien untuk TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin, dan C# memudahkan integrasi dengan aplikasi web dan seluler.