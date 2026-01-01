LazyLibrarian adalah aplikasi otomatisasi self-hosted yang berfokus pada buku, mirip dengan Sonarr dan Radarr. Aplikasi ini memantau penulis favorit Anda, melacak rilis buku individual, mencari file yang cocok di indexer Usenet dan torrent, serta menyerahkan rilis yang dipilih ke NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, atau downloader lain yang sudah Anda jalankan.

Self-hosting LazyLibrarian di VPS memberi Anda pustakawan 24/7 yang menangkap rilis baru begitu muncul, melakukan deduplikasi terhadap library Calibre Anda yang sudah ada, serta mengganti nama dan memberi tag semuanya secara otomatis sehingga koleksi ebook dan audiobook Anda tetap terorganisir tanpa pekerjaan manual.