Deploy instan LazyLibrarian.
Alat otomatisasi yang melacak penulis, menemukan ebook dan audiobook, dan menyerahkannya ke pengunduh Anda.
Pilih paket VPS untuk LazyLibrarian
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan LazyLibrarian
LazyLibrarian adalah aplikasi otomatisasi self-hosted yang berfokus pada buku, mirip dengan Sonarr dan Radarr. Aplikasi ini memantau penulis favorit Anda, melacak rilis buku individual, mencari file yang cocok di indexer Usenet dan torrent, serta menyerahkan rilis yang dipilih ke NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, atau downloader lain yang sudah Anda jalankan.
Self-hosting LazyLibrarian di VPS memberi Anda pustakawan 24/7 yang menangkap rilis baru begitu muncul, melakukan deduplikasi terhadap library Calibre Anda yang sudah ada, serta mengganti nama dan memberi tag semuanya secara otomatis sehingga koleksi ebook dan audiobook Anda tetap terorganisir tanpa pekerjaan manual.
Fitur utama LazyLibrarian
Pelacakan dan penemuan penulis
Tambahkan penulis berdasarkan nama dan LazyLibrarian membangun bibliografi lengkap mereka dari Goodreads, Google Books, OpenLibrary, dan sumber lainnya.
Dukungan audiobook dan ebook
Menangani format buku audio dan ebook dengan aturan kualitas dan sumber terpisah untuk masing-masing, sehingga satu instans mengelola dua pustaka.
Integrasi Calibre dan Goodreads
Mengimpor perpustakaan Calibre Anda yang sudah ada untuk menghindari duplikasi, menyinkronkan daftar sudah dibaca/ingin dibaca dari Goodreads, dan memperbarui metadata secara otomatis.
Dukungan indexer bawaan
Plugin bawaan untuk NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge, dan puluhan pengindeks Usenet dan torrent melalui Newznab dan Torznab.
Pelacakan majalah dan seri
Memantau majalah berbasis isu dan seri multi-buku, mengantrekan rilis baru saat masuk ke pengindeks tanpa pencarian manual.
Jalankan LazyLibrarian lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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