Deploy instan Slink
Platform berbagi gambar yang dihosting sendiri yang mengutamakan privasi, dengan penghapusan EXIF otomatis dan kompresi yang dapat dikonfigurasi.
Pilih paket VPS untuk Slink
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Slink
Slink adalah platform berbagi gambar yang di-hosting sendiri, dibangun berdasarkan privasi, kepemilikan, dan transparansi. Tidak seperti host gambar komersial yang memindai unggahan untuk iklan, mengklaim hak lisensi yang luas, atau memberlakukan kebijakan konten yang sewenang-wenang, Slink memastikan Anda mempertahankan kendali penuh atas konten visual Anda â€” disimpan secara lokal di server Anda sendiri tanpa akses pihak ketiga.
Meng-hosting sendiri Slink di VPS Anda berarti gambar Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda. Penghapusan metadata EXIF otomatis menghapus koordinat GPS, informasi perangkat, dan stempel waktu dari setiap unggahan, melindungi privasi secara default. Dengan kompresi yang dapat dikonfigurasi, alur kerja persetujuan pengguna, dan kebijakan kata sandi, Slink menyediakan lingkungan berbagi gambar profesional sesuai ketentuan Anda sendiri.
Fitur utama Slink
Penghapusan Metadata EXIF
Secara otomatis menghapus koordinat GPS, informasi perangkat, dan stempel waktu dari setiap gambar yang diunggah untuk melindungi privasi secara default.
Kompresi terkonfigurasi
Atur kualitas kompresi dan batas ukuran unggahan untuk menyeimbangkan kualitas gambar dengan efisiensi penyimpanan untuk kasus penggunaan spesifik Anda.
Manajemen Pengguna
Alur kerja persetujuan opsional dan kebijakan kekuatan kata sandi yang dapat dikonfigurasi memungkinkan Anda mengontrol siapa yang dapat mengunggah dan membagikan gambar.
Local Storage
Semua gambar disimpan langsung di VPS Anda â€“ tanpa bucket cloud, tanpa CDN pihak ketiga, tanpa dependensi eksternal untuk konten Anda.
URL Unik yang Dapat Dibagikan
Setiap unggahan menerima URL unik untuk berbagi dengan mudah, memberikan penerima akses langsung tanpa memerlukan akun atau instalasi aplikasi.
Jalankan Slink lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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