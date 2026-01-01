Slink adalah platform berbagi gambar yang di-hosting sendiri, dibangun berdasarkan privasi, kepemilikan, dan transparansi. Tidak seperti host gambar komersial yang memindai unggahan untuk iklan, mengklaim hak lisensi yang luas, atau memberlakukan kebijakan konten yang sewenang-wenang, Slink memastikan Anda mempertahankan kendali penuh atas konten visual Anda â€” disimpan secara lokal di server Anda sendiri tanpa akses pihak ketiga.

Meng-hosting sendiri Slink di VPS Anda berarti gambar Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda. Penghapusan metadata EXIF otomatis menghapus koordinat GPS, informasi perangkat, dan stempel waktu dari setiap unggahan, melindungi privasi secara default. Dengan kompresi yang dapat dikonfigurasi, alur kerja persetujuan pengguna, dan kebijakan kata sandi, Slink menyediakan lingkungan berbagi gambar profesional sesuai ketentuan Anda sendiri.